Protección a medio ambiente por parte del Estado se ha reducido y situación empeora: Ricardo Navarro

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ecologista Ricardo Navarro cuestionó está mañana la reducción de los controles en la protección del medio ambiente y la facilidad con la que se están entregando permisos para proyectos que atentan contra los recursos naturales. Advirtió que la situación «va peor».

Navarro criticó la entrega del permiso para el mega proyecto de desarrollo urbanístico Valle de Ángel, ubicado en el sector Norte del Gran San Salvador, el cual atenta contra el medio ambiente, aseguró.

«Vamos peor, en el año 2009 la familia del Grupo Dueñas presentó una solicitud para explotar el agua, o no sé qué, y se lo negaron porque no era viable, ahora se los han dado, yo no entiendo; hoy estamos peor que hace 10 años en recursos hídricos y hoy les dan el permiso, vamos para peor», dijo en entrevista con TVX.

El presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA) cuestionó además que al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se le haya recortado presupuesto.

«El Ministerio del Ambiente siempre ha sido un ministerio raquítico, pero a ese ministerio raquítico hoy le hay quitado presupuesto, más raquítico lo han puesto», dijo Navarro.