“Propuesta de Ley de Reconciliación Nacional” un revés grave a víctimas: Alta Comisionada (ONU)

“Si esta ley (de reconciliación nacional), se aprueba se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las victimas a la justicia y reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”, señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, para los Derechos Humanos.

En un comunicado oficial, la expresidente de Chile, Michell Bachelet, solicitó este miércoles 6 de marzo, a la Asamblea Legislativa de El Salvador, no aprobar un proyecto de ley, que podría amnistiar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto interno del país (1980-1992).

El documento aparece desplegado en la red social de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano (OACNUDH) en Centroamérica. En reacción a la actividad que realiza una comisión Ad-hoc de la Asamblea Legislativa, donde se presentó un proyecto de una Ley Nacional de Reconciliación, pero que no tiene el consenso de todos los partidos políticos, el FMLN lo ha rechazado.

Bachelet, consideró en su comunicado que eso podría convertirse en una “amnistía amplia, absoluta e incondicional”; a personas que participaron en delitos de guerra, independiente al bando que hayan pertenecido en esa época. Al recordar, que la justicia para las víctimas fue aplazada por 24 años, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, donde las partes beligerantes dejaron las armas. Y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprem de Justicia derogó, en julio de 2016.

La reacción de las organizaciones de derechos humanos y jurídicas, a la redacción del artículo 1, del borrador de la Ley de Reconciliación Nacional, propuesta por el diputado Rodolfo Parker (PDC) fue considerada como una aberración que solo fortalece la impunidad.

Wilfredo Medrano, abogado acusador de Tutela Legal “María Julia Hernández”, en el caso de la Masacre El Mozote y sitios aledaños, reconoció como importante, y excelente el pronunciamiento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michell Bachelet, porque le recuerda al gobierno de El Salvador, a no retroceder en los avances que en materia de justicia transicional ya inició.

“El mensaje es que no debe garantizar la impunidad por medio de subterfugios legales, como es la creación de una reedición de una ley de amnistía. Porque es preocupante como el abogado Rodolfo Parker o el diputado Mauricio Vargas están defendiendo a capa y espada ese borrador que ha surgido, en el seno de esa comisión. La Alta Comisionada está mandando un aviso que están vigilando todo el proceso que se está llevando a cabo, en esa comisión Ad-hoc, que no es legítima, porque sus integrantes no son las personas idóneas para estar promoviendo esa iniciativa de ley”, juzgó Medrano.

Asimismo, señaló que era preocupante que los partidos de derecha, dentro de la Asamblea Legislativa, se unan por intereses propios y aprueben esa normativa, violentando a las víctimas.

“No es posible que los victimarios estén reeditando un ley de amnistía a su medida, la pasada ley de amnistía dejó de existir lo que dijo la Sala (de lo Constitucional) lo que están haciendo es distorsionar esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.