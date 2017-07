Proponen incrementar a $300 dólares bono trimestral para Policías

@JoakinSalazar

Más de 37 mil servidores públicos serían beneficiados. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que se ha propuesto incrementar el bono trimestral para elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) a $300 dólares, iniciativa que ya cuenta con el apoyo del Presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos.

Con esta medida también se prevé que serán beneficiados los custodios de centros penales y elementos militares que apoyan los trabajos de seguridad en el país, que serían más de 37 mil elementos.

Durante el año 2016, por iniciativa del Presidente Salvador Sánchez Cerén, se les entregó un bono por $200 dólares a los elementos de seguridad de manera trimestral, medida que hoy se quiere mejorar con la propuesta planteada ante la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa.

“La Propuesta es una de los posibles casos que se ha estado anunciando, 37 mil servidores públicos que podrían recibir este incremento, lo cual podría ser una realidad. los diputados han puesto ciertas observaciones, que hay que solventar”, explicó Ramírez Landaverde.

El Ministro aseguró que la propuesta y otras están siendo discutidas entre la Comisión de seguridad encabezada por el Vicepresidente Oscar Ortiz y los diputados de la Asamblea.

Los diputados de la Asamblea Legislativa han expresado que quieren ver mÁs recursos para la parte represiva y no para el ámbito preventivo, nosotros le hemos hecho ver que es necesario una inversión en ambas medidas, explicó el titular de Seguridad.

Recientemente, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia acordó respaldar que parte de la contribución especial sea invertida en la parte preventiva, sin menos cabo de lo que se invierta en la parte represiva.

“Cada ámbito de inversión tiene su importancia y su peso; no obstante, en este momento la contribución especial del último trimestre del 2016, se pagó una parte, estamos por determinar cuales son los acuerdos o condiciones para que esto se desentrampe, (entre ellos el bono a la seguridad)”, agregó Ramírez Landaverde.

El Presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, aseguró que está iniciativa es justa y necesaria por lo que apoyarán para que se incremente de $200 a $300 dólares los fondos para bonos.

Penal de Zacatecoluca

En otros hechos, el Ministro explicó que los hechos ocurridos el pasado fin de semana, en el Centro Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca, representa una falla en el sistema de seguridad, porque el arma fue hecha dentro del penal, con la que fue asesinado un privado de libertad, miembro de la Mara Salvatrucha (MS13). “Se está investigando quienes perpetraron el homicidio, también son miembros de pandillas que están pagando penas por diversos delitos por lo que se les va responsabilizar por este hecho, ya fueron intimados”, informó el Ministro.

Ramírez Landaverde aclaró que en el sector donde ocurrió el hecho, no hay aislamiento, el penal consta de seis sectores, no todos en particular están en aislamiento. “La víctima fue engañada por los mismos privados de libertad, los condujeron a otra celda y uno de ellos lo lesionó, los imputados del hecho ya están intimados”, explicó. El titular de seguridad atribuyó el hecho a una riña interna que permanece en la Mara Salvatrucha, que se originó con la Operación Jaque, caso judicializado en junio del 2016.

“Hay un problema interno, estamos tomando medidas, luego de los problemas que hemos tenido estamos tomando medidas, vamos a proceder a cambiar los protocolos, la distribución de los alimentos, tomando en cuenta que hay conflicto; no obstante, la situación que se dio fue por una falla en que la víctima no se apegó a los protocolos”, recalcó.

Homicidios

En cuanto a las muertes violentas suscitadas en el 2016, el ministro de Seguridad informó que hasta el pasado domingo 22 se contabilizaban 191 homicidios, el mismo periodo en el 2016 se registraban 526, por lo que representa una reducción del 63%.

El pasado fin de semana se perpetraron dos hechos violentos graves, de acuerdo al Ministro. El primero de ellos en la cooperativa de taxis de Mejicanos, donde hubo cinco víctimas.

Este caso se sigue investigando, pero, “al parecer el hecho de debió a que uno de los imputados salió de un centros penal, lo que respondería que el hecho se generó por una rencilla anterior”, dijo.