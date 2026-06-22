PROLECHE expresa preocupación por reforma que permite producir lácteos con leche en polvo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) manifestó públicamente su preocupación ante las recientes reformas que permiten la comercialización de productos lácteos elaborados a partir de leche en polvo. A través de un comunicado oficial, la gremial planteó una serie de interrogantes dirigidas a las autoridades y advirtió sobre los posibles efectos que podría tener la producción nacional, los consumidores y la cadena de lácteos salvadoreña.

La organización señaló que reconoce la necesidad de que la industria cuente con herramientas que le permitan responder a las exigencias del mercado y mejorar su competitividad. Sin embargo, enfatizó que cualquier cambio en la regulación debe analizarse de manera integral para evitar impactos negativos sobre los productores nacionales de leche fresca, quienes sostienen una parte importante de la economía rural del país.

Los legisladores reformaron la semana pasada la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio, para autorizar la venta de lácteos elaborados con leche en polvo.

En el documento, PROLECHE indicó que una de sus principales preocupaciones está relacionada con la protección del productor nacional. Según la asociación, existen reportes de que algunas empresas procesadoras de lácteos han comunicado a ganaderos y productores su intención de suspender o reducir la compra de leche fresca nacional, una situación que podría favorecer un mayor uso de leche en polvo reconstituida o de productos similares.

Los productores sostienen que el sector ganadero enfrenta desde hace varios años una combinación de desafíos, entre ellos el incremento de los costos de producción, los efectos del cambio climático, las dificultades de acceso al financiamiento y una creciente presión competitiva. Ante este escenario, consideran indispensable que las autoridades expliquen cuáles serían las medidas concretas para fortalecer la producción nacional de leche fresca en caso de aprobarse una reforma de este tipo.

Otra de las inquietudes planteadas por la gremial se refiere a la transparencia para los consumidores. PROLECHE cuestionó cómo se garantizará que la población pueda diferenciar claramente entre la leche fresca y los productos obtenidos mediante procesos de reconstitución a partir de leche en polvo. La organización considera que el derecho a la información debe ser una prioridad y que los consumidores deben tener acceso a datos claros sobre el origen, la composición y el proceso de elaboración de los productos lácteos que adquieren.

La asociación destacó la importancia de establecer mecanismos de etiquetado y comunicación que permitan evitar confusiones en el mercado. Para los productores, la transparencia es un elemento clave para preservar la confianza de los consumidores y asegurar que las decisiones de compra se realicen con información suficiente.

Sobre este tema, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, solicitó en el pleno realizar una reforma en la ley para que los productos hechos con leche en polvo sean etiquetados para ser reconocidos y que Ministerio de Agricultura presente un informe dentro de dos años para medir su impacto; sin embargo, el oficialismo negó sus votos

El control de calidad y la fiscalización también forman parte de las preocupaciones expresadas por PROLECHE. La gremial preguntó qué mecanismos de supervisión serían implementados para verificar que los productos comercializados cumplan con los estándares de calidad, inocuidad y etiquetado establecidos por la legislación nacional.

Entre los aspectos señalados se encuentra la necesidad de garantizar controles efectivos sobre los procesos de reconstitución, incluyendo la calidad del agua utilizada para la elaboración de leche a partir de leche en polvo. Según la organización, la confianza del consumidor y la protección de la salud pública dependen de sistemas sólidos de vigilancia y del cumplimiento de las normativas por parte de todos los actores del mercado.

El comunicado también aborda el tema de la igualdad de condiciones dentro de la cadena productiva. Los productores consideran fundamental que cualquier cambio regulatorio garantice equidad para todos los participantes del sector y evite la creación de ventajas exclusivas para determinados segmentos de la industria.

Desde la perspectiva de la gremial, una eventual autorización para comercializar leche fluida obtenida mediante reconstitución debe estar acompañada de reglas claras que aseguren condiciones competitivas similares para productores, procesadores e importadores. De esta manera, afirman, se podrían evitar distorsiones en el mercado que afecten a la producción nacional.

Asimismo, PROLECHE hizo énfasis en la necesidad de establecer controles rigurosos para los productos importados. La asociación considera que toda mercancía proveniente del exterior debe cumplir con las mismas exigencias regulatorias, sanitarias y de calidad que se aplican a los productores nacionales.

La organización sostiene que la competitividad del sector debe construirse sobre la base de normas transparentes y condiciones justas para todos los actores involucrados. Por ello, reiteró que su posición no busca generar confrontación, sino contribuir a un debate técnico orientado a encontrar soluciones sostenibles para el desarrollo de la industria láctea salvadoreña.

En el comunicado, PROLECHE también resaltó la relevancia económica y social de la producción nacional de leche fresca. De acuerdo con las cifras presentadas por la gremial, esta actividad genera más de 150,000 empleos directos y más de 500,000 empleos indirectos, además de impulsar las economías rurales, contribuir a la seguridad alimentaria y servir como fuente de ingresos para miles de familias en todo el territorio nacional.

Ante la posibilidad de una reforma regulatoria, los productores consideran que cualquier decisión deberá estar acompañada de políticas públicas que fortalezcan la producción nacional y permitan mantener un equilibrio entre los intereses de la industria, los productores y los consumidores.

Finalmente, PROLECHE hizo un llamado a las autoridades gubernamentales, al sector industrial y a los distintos actores vinculados a la cadena láctea para abrir espacios de diálogo y discusión. La gremial sostiene que el intercambio de opiniones y la búsqueda de consensos serán fundamentales para construir soluciones integrales que beneficien al país y contribuyan al fortalecimiento sostenible del sector lácteo salvadoreño.

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