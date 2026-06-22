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Más de 14 empresas participaron en la tercera edición de la Feria de Empleo “UsuEmpleo”, realizada en Plaza Mundo Usulután para acercar oportunidades laborales a la población de la zona oriental. Foto Cortesía.

Feria de Empleo “UsuEmpleo” ofreció más de 130 plazas laborales en Usulután

Redacción Nacionales 22 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Feria de Empleo “UsuEmpleo” ofreció más de 130 plazas laborales en Usulután 370 Vistas

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Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con AGRISAL y su marca Plaza Mundo, realizó la tercera edición de la Feria de Empleo “UsuEmpleo” en Usulután, una iniciativa orientada a ampliar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico de la zona oriental del país.

La actividad se llevó a cabo en Plaza Mundo Usulután y estuvo dirigida a personas en búsqueda activa de empleo. En esta edición participaron más de 14 empresas de distintos sectores productivos de la región, que pusieron a disposición de los asistentes más de 130 plazas vacantes.

La feria permitió a los participantes establecer contacto directo con potenciales empleadores, conocer los perfiles requeridos por las empresas y optar a oportunidades laborales en diversas áreas de trabajo.

La iniciativa forma parte del Proyecto Alto Impacto Usulután, impulsado por la FRMA desde 2023 con el objetivo de promover el desarrollo económico y social del municipio mediante la articulación de esfuerzos entre el sector empresarial y las comunidades.

Como antecedente, la edición realizada en 2025 reunió a diversas empresas de la región y ofreció más de 100 oportunidades laborales, facilitando la vinculación entre empleadores y personas en busca de trabajo.

“A través de estos espacios buscamos acercar oportunidades concretas para las familias y contribuir al fortalecimiento económico del territorio mediante alianzas estratégicas”, expresó Karen Massana, gerente de Proyectos y Formación Social de la Fundación Rafael Meza Ayau.

La tercera Feria de Empleo “UsuEmpleo” reafirmó el compromiso de la FRMA, AGRISAL y Plaza Mundo con la promoción de la empleabilidad, la inclusión laboral y el desarrollo sostenible en el oriente del país.

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