Feria de Empleo “UsuEmpleo” ofreció más de 130 plazas laborales en Usulután

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Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con AGRISAL y su marca Plaza Mundo, realizó la tercera edición de la Feria de Empleo “UsuEmpleo” en Usulután, una iniciativa orientada a ampliar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico de la zona oriental del país.

La actividad se llevó a cabo en Plaza Mundo Usulután y estuvo dirigida a personas en búsqueda activa de empleo. En esta edición participaron más de 14 empresas de distintos sectores productivos de la región, que pusieron a disposición de los asistentes más de 130 plazas vacantes.

La feria permitió a los participantes establecer contacto directo con potenciales empleadores, conocer los perfiles requeridos por las empresas y optar a oportunidades laborales en diversas áreas de trabajo.

La iniciativa forma parte del Proyecto Alto Impacto Usulután, impulsado por la FRMA desde 2023 con el objetivo de promover el desarrollo económico y social del municipio mediante la articulación de esfuerzos entre el sector empresarial y las comunidades.

Como antecedente, la edición realizada en 2025 reunió a diversas empresas de la región y ofreció más de 100 oportunidades laborales, facilitando la vinculación entre empleadores y personas en busca de trabajo.

“A través de estos espacios buscamos acercar oportunidades concretas para las familias y contribuir al fortalecimiento económico del territorio mediante alianzas estratégicas”, expresó Karen Massana, gerente de Proyectos y Formación Social de la Fundación Rafael Meza Ayau.

La tercera Feria de Empleo “UsuEmpleo” reafirmó el compromiso de la FRMA, AGRISAL y Plaza Mundo con la promoción de la empleabilidad, la inclusión laboral y el desarrollo sostenible en el oriente del país.

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