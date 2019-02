Productores le apuestan al uso de tecnologías amigables con el medio ambiente

@DiarioCoLatino

Raquel Medrano, es una de las residentes de La Paz que ha aprendido “desde cero” a cultivar hortalizas, utilizando tecnologías agroecológicas a través de la escuela de campo de productores (ECA).

“Me siento muy contenta, porque nunca había sembrado tomate, yo no tenía ningún conocimiento. Un día dijeron que nos iban a dar 100 plantas de tomate, me sentí muy contenta, las sembré, saqué tomates, semillas y de las mismas fichitas que he ido ahorrando he sembrado 200 plantas más”, expresó Medrano. Es tanto su entusiasmo que también le está apostando a la producción de loroco y plátano.

El ECA forma parte del proyecto : contribución a un mejor uso y gestión de plaguicidas en la municipalidad de San Luis Talpa, y busca reducir los riesgos asociados al uso de plaguicidas a través de la gestión sostenible de la agricultura familiar.

El proyecto, ejecutado por la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) y el ministerio de agricultura y ganadería (MAG), capacita a los pequeños productores para el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y que no les ocasione riegos en la salud por el uso excesivo de agroquímicos. Manuel de Jesús López, coordinador de la ECA manifiesta que en los seis meses que llevan trabajando en el proyecto, “ha sido una experiencia maravillosa, porque ya podemos cultivar orgánicamente (tanto a cielo abierto como en invernaderos) y ya no consumimos productos contaminados”.

“En esta ECA nos estamos reuniendo cerca de 26 productores y cultivamos tomate, chile dulce, rábano, pepino, frijol de vara, loroco, camote, jícamas; y entre las tecnologías que estamos practicando están el uso de bocashi, biofertilizantes líquidos, micorrizas”, entre otras”, agregó López.

El técnico de la FAO, Raúl Cárcamo, señala que el desarrollo de “este proyecto ha sido muy satisfactorio porque las familias han sido bien receptivas en la adopción de tecnologías” que les ayuden a producir más sin dañar el medio ambiente.