Productivo cierre del atletismo en los CODICADER

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Teniendo a Víctor Steiner como máxima figura, el atletismo cuscatleco se despidió ayer de los XX Juegos CODICADER, nivel secundario, que se realizan en Panamá, con una buena cosecha de medallas.

La delegación salvadoreña culminó su participación con 15 oros, 7 platas y 7 bronces para un total 29 metales en la justa estudiantil.

Víctor Steiner brilló con luz propia en suelo canalero, ya que se adjudicó cinco medallas de oro en: salto con longitud, relevo 4X100, salto triple, 110 metros con vallas y relevo medley.

Steiner dijo que sin el apoyo de su entrenador y familia no hubiera podido cerrar a lo grande su ciclo como atleta CODICADER.

“Me siento muy orgulloso, porque logré lo que me he propuesto. No obstante, todo ha sido gracias al apoyo de mi familia y de mi entrenador”, manifestó el quíntuple medallista de oro.

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Salvadoreño de Atletismo, se mostró contento, porque cumplieron el objetivo de sumar la mayor cantidad de metales.

“Me siento contento por la entrega que tuvieron los muchachos en la pista, porque se cumplió la meta y estoy casi seguro que con la cantidad de medallas que obtuvimos ganaremos el campeonato absoluto en femenino y masculino”, expresó el titular de atletismo.

Fútbol sigue con paso firme

En tanto, el Colegio Cristiano Emanuel, que representa al país en fútbol masculino, no quita el pie del acelerador en los CODICADER.

Los cuscatlecos se impusieron 3-1 al equipo de Costa Rica y sumaron su tercer triunfo en la justa estudiantil regional.

Kevin Román y Javier Bolaños, quien anotó doblete, fueron los goleadores salvadoreños, mientras que Marcos Jared descontó por los ticos.

El colegio Emanuel jugarán nuevamente esta mañana ante Guatemala e intentará obtener el triunfo para acariciar el oro en fútbol.

En voleibol, el equipo femenino salvadoreño superó 3-1 a Belice que mostró resistencia, pero no la suficiente para ganar el partido.

Mientras que el equipo masculino hizo lo propio al derrotar 3-0 a los beliceños.