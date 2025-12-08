Procuradora premia el pacto con las maras

Compartir

Por Leonel Herrera*

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, entregó la semana pasada el “Premio Nacional a la Promoción y Difusión de Derechos Humanos 2025”. El hecho llamó la atención porque entre los homenajeados está Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, del Ministerio de Gobernación.

Carlos Marroquín, junto al director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, fue uno de los negociadores del actual gobierno con las maras. Ambos funcionarios han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky y los dos están procesados judicialmente en una corte de Nueva York por negociar con pandillas.

En mayo de 2022, El Faro publicó audios de conversaciones de Marroquín con un cabecilla pandilleril, donde el funcionario confiesa haber sacado de la cárcel a Elmer Canales Rivera (conocido como “Crook” y considerado el segundo al mando de la mara MS-13) y llevarlo a Guatemala para que escapara.

https://elfaro.net/es/202205/el_salvador/26175/Audios-de-Carlos-Marroqu%C3%ADn-revelan-que-masacre-de-marzo-ocurri%C3%B3-por-ruptura-entre-Gobierno-y-MS.htm

En los audios publicados por dicho medio digital, Marroquín admite, entre otras cosas, que llevaba dos años y medio intercediendo entre el gobierno y las maras, le declara su “lealtad y confianza” a las pandillas, se refiere a los pandilleros como “hermanos” (brothers) y advierte a su interlocutor pandilleril que vendrían operativos fuertes en las comunidades.

En uno de los audios, Marroquín se refiere a Nayib Bukele como “Batman” y da a entender que él está al tanto de sus conversaciones con las maras. Investigaciones periodísticas confirman que el ahora funcionario gubernamental ha ejercido el rol de enlace de Bukele con las maras desde que el actual presidente era alcalde de San Salvador (2015-2018). .

El Faro ha revelado que, en diciembre de 2015, la Policía siguió y fotografió a Marroquín reunido con dos cabecillas de pandillas en un restaurante del centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán. En la imagen también aparece el entonces concejal capitalino Mario Durán, ahora alcalde de San Salvador.

Entonces, podría decirse que -al otorgar el susodicho “Premio Nacional a la Promoción y Difusión de Derechos Humanos 2025” a Carlos Marroquín- la procuradora Raquel Caballero ha premiado las negociaciones y pactos del gobierno con las maras.

Así la procuradora ha pasado de la “banalización” a la “legitimación del mal”. Por eso también incluyó entre los premiados a la Policía Nacional Civil (PNC), instancia que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales señalan de cometer miles de detenciones arbitrarias y otros abusos contra personas inocentes en el marco del régimen de excepción.

La razón detrás de tan absurda y cínica acción de Raquel Caballero estaría la intención de “lavarle la cara” a funcionarios gubernamentales violadores de derechos humanos y la necesidad de “pagar” al oficialismo el favor de su cuestionada reelección como titular de la PDDH.

Post data: En la entrega del “Premio Nacional a la Promoción y Difusión de Derechos Humanos 2025”, la procuradora Caballero también ha premiado a algunas ONGs que guardan silencio frente a graves abusos, injusticias, violaciones de derechos humanos y daños ambientales que comete este gobierno.

*Periodista y activista social.

