PRO-VIDA instala nomenclatura en náhuat para revitalizar la lengua indígena

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA realizó la entrega e instalación de nomenclatura en náhuat y castellano en comunidades rurales y sedes municipales de Sonsonate Norte y Sonsonate Centro, como parte de un programa orientado a la revitalización del idioma náhuat en una de las regiones del país con mayor presencia de hablantes de esta lengua ancestral.

Además, el proyecto forma parte de las Cunas Náhuat, una iniciativa que busca transmitir este idioma, actualmente en peligro crítico de extinción, a las nuevas generaciones mediante una metodología de inmersión lingüística.

Tanto la entrega de la nomenclatura como el funcionamiento de las Cunas Náhuat son posibles gracias a la ejecución del proyecto “Revitalizando el desarrollo local sostenible y el idioma náhuat en comunidades indígenas de El Salvador”, que prioriza el fortalecimiento de comunidades vulnerables con presencia indígena para impulsar la revitalización integral de la lengua.

Julio López, jefe de distrito de Santo Domingo de Guzmán, participó en la entrega de la nomenclatura y destacó la importancia de preservar vivo el idioma.

“Hoy estamos recibiendo de parte de PRO-VIDA y de la Cuna Náhuat de Santo Domingo de Guzmán este material tan importante. Son rotulaciones en náhuat que lucen muy bien aquí en el parque. Agradecemos a PRO-VIDA y a la Cuna Náhuat por este aporte”, expresó.

Las nomenclaturas destacan lugares emblemáticos y significativos del distrito como la iglesia (TIUPAN), el puente del cantón El Zarzal (NE KUPANUWAS TIK NE TETXAN EL ZARSAL PAL NE TEKAMET NEHNEMIT YEK), la cancha de juego (TENKAL PAL MAWILTIA), o mensajes de bienvenida como YEK ANWALAHTIWIT.

El desarrollo sostenible y las Cunas Náhuat

El idioma náhuat-pipil es considerado una lengua en severo peligro de extinción. Hasta hace algunos años contaba con menos de un centenar de hablantes, en su mayoría adultos mayores que vivían en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

En este contexto surgió en 2010 la Cuna Náhuat, un programa de inmersión lingüística dirigido a niños en edad preescolar de los distritos de Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina Masahuat y, más recientemente, Nahuizalco.

La iniciativa nació en Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate Norte, territorio reconocido por concentrar la mayor cantidad de hablantes de náhuat-pipil en el país, lo que favorece el uso de la lengua en espacios comunitarios más allá del entorno escolar.

Actualmente, además de los avances en la enseñanza del idioma entre la niñez, el proyecto ha contribuido a fortalecer y revalorizar la identidad indígena de la comunidad, marcada por una historia de discriminación que llevó a muchas personas a ocultar sus raíces culturales.

Un idioma que se niega a morir

Según El Salvador Elkartasuna, colectivo que impulsa acciones para la revitalización del idioma, durante los primeros años existió resistencia al proyecto debido a que parte de la población asociaba el náhuat y la identidad indígena con un pasado que prefería dejar atrás.

“Por ello, se opusieron fuertemente al proyecto. Sin embargo, tras el primer año de funcionamiento, muchos de quienes rechazaban la idea se acercaron para solicitar un espacio para sus hijos”, señalaron.

La metodología no se limita al aula. Las natzin (maestras de las Cunas Náhuat) también organizan recorridos comunitarios en los que los niños, acompañados por sus padres, visitan espacios naturales de profundo significado espiritual para los pueblos indígenas.

Entre estos lugares destacan los reservorios de agua de Sonsonate, utilizados para la recreación, pero considerados espacios sagrados desde la cosmovisión indígena y escenario de ceremonias ancestrales.

De esta manera, el aprendizaje del idioma se entrelaza con la cultura, la memoria histórica y la relación con la naturaleza. Las maestras nahuahablantes explican que el objetivo es que la niñez se acerque a su lengua materna a través de experiencias vivas y significativas, más allá de la enseñanza teórica.

Este proyecto se desarrolla con el apoyo del Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.

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