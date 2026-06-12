MINED reporta daños en 124 escuelas y alerta sobre 465 centros ubicados en zonas de riesgo

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, se reunió el jueves 11 de junio por la mañana, con los directores departamentales de la institución e informó que, tras un monitoreo realizado en más de 5,000 centros escolares a escala nacional, se han identificado los daños ocasionados en 124 escuelas por las lluvias de los últimos días.

Ademas, el Ministerio de Educación (MINED) informó que ha identificado 465 centros escolares ubicados en zonas de alto riesgo en el país.

La institución brindó un balance sobre la situación de los centros educativos a raíz de las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, posteriormente degradada a depresión tropical, e indicó que 124 escuelas reportan daños en su infraestructura, mientras que 465 se encuentran en áreas de riesgo.

De los 124 centros educativos que presentan afectaciones en su infraestructura, 41 registraron inundaciones y tres sin energía eléctrica.

Otros centros escolares reportan daños por caída de árboles, afectaciones en techos, canales y canaletas obstruidas, entre otros problemas relacionados con la infraestructura.

La funcionaria no descartó que el número de centros afectados pueda incrementarse, debido a que las lluvias continúan en diferentes zonas del país.

“Tenemos un monitoreo activo; se está llamando a cada uno de los directores de aproximadamente 3,600 centros escolares. De esos 3,600 centros escolares, tenemos 465 que ya están diagnosticados y ubicados en áreas de riesgo”, afirmó Trigueros.

“La tormenta tropical Cristina se ha degradado, la hemos estado monitoreando, pero las condiciones de inestabilidad atmosférica continúan. Aunque ya no tengamos una tormenta formada como tal, vamos a seguir teniendo lluvias”, agregó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

Por otra parte, la capitana Trigueros informó que actualmente se registran 115 menores de edad en diferentes albergues, quienes reciben atención por parte de diversas instituciones. Además, señaló que se les entregarán paquetes lúdicos y que han sido identificados según su edad para desarrollar actividades acordes a cada grupo.

La ministra de la cartera de educación agregó que cuentan con 76 especialistas que podrían ser desplegados en cualquier momento a los albergues a escala nacional para brindar apoyo educativo a los estudiantes. Para ello, el ministerio ha adquirido 56 kits lúdicos destinados a niños y adolescentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...