Carlos Araujo cuestiona gestión del Hospital Rosales, y reitera que a Bukele no se le sacará por la vía electoral

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Carlos Araujo sostuvo que la construcción del nuevo Hospital Rosales si bien representa un avance importante para la atención médica de los salvadoreños, cuestionó los siete años que el gobierno de Nayib Bukele se retrasó para ejecutar el proyecto, además de que se construyó incompleto, dado que el proyecto original contemplaba tres torres, y solo se construyó uno, lo demás se ha hecho “en el viejo hospital”.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Araujo abordó diversos temas relacionados con la gestión gubernamental, la inversión pública, la educación y el panorama electoral de cara a los próximos comicios.

El origen del financiamiento

El analista recordó que el proyecto para modernizar el Hospital Rosales fue diseñado durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén y contemplaba una inversión de 170 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De acuerdo con Araujo, ese programa incluía además la construcción de un hospital en la zona norte del país, 31 unidades de salud y mejoras en otros centros asistenciales.

Araujo afirmó que el proyecto ya contaba con financiamiento y planificación cuando Nayib Bukele asumió la Presidencia en 2019. Sin embargo, sostuvo que la ejecución se retrasó durante varios años debido a procesos de licitación que fueron declarados desiertos en distintas ocasiones.

Pese a sus críticas, reconoció que la nueva infraestructura representa una mejora significativa para los usuarios del sistema público de salud.

“Gracias a Dios que por fin el Hospital Rosales estará a disposición de los ciudadanos salvadoreños”, expresó, al destacar la incorporación de tecnología moderna y mejores condiciones para la atención médica.

Un proyecto con menor alcance

Uno de los principales señalamientos del analista es que el diseño original contemplaba una obra más amplia de la que finalmente fue inaugurada.

Según explicó, el incremento de los costos de construcción a lo largo de los años obligó a modificar el proyecto inicial. A su juicio, los retrasos provocaron que el presupuesto disponible ya no alcanzara para ejecutar todas las estructuras previstas originalmente.

Araujo señaló que el proyecto contemplaba tres torres hospitalarias, mientras que finalmente se construyó una sola torre y se realizaron remodelaciones en áreas ya existentes del hospital, como la emergencia, hospitalización y quirófanos.

A pesar de ello, reconoció que las instalaciones actuales son modernas y ofrecen mejores condiciones para pacientes y personal médico.

“No tengo ningún problema en reconocer que ahora hay quirófanos modernos, camas nuevas y una emergencia renovada”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que el resultado final no corresponde al alcance inicialmente planteado.

Inversión pública bajo cuestionamiento

Durante la entrevista, Araujo también cuestionó el nivel de inversión pública desarrollado durante los últimos siete años.

El analista argumentó que varias obras ejecutadas por el actual gobierno fueron diseñadas o financiadas durante administraciones anteriores, entre ellas el Hospital Rosales, el periférico Gerardo Barrios y otras iniciativas de infraestructura.

Asimismo, sostuvo que existe una percepción de escasa transparencia en algunos procesos de contratación pública y señaló que diversos proyectos experimentaron retrasos por decisiones administrativas.

Educación y reconstrucción de escuelas

Otro de los temas abordados fue la rehabilitación de centros escolares.

Araujo comparó cifras de diferentes administraciones sobre reparación y reconstrucción de escuelas, señalando que la actual gestión ha impulsado una fuerte campaña de comunicación alrededor del programa de infraestructura educativa.

El analista aseguró que muchas de las escuelas mostradas en la propaganda oficial corresponden a proyectos que la gente puede ver a su paso, mientras que en otros casos las intervenciones han sido parciales o consisten en reparaciones menores.

También criticó modificaciones en el programa de paquetes escolares, argumentando que el modelo anterior beneficiaba a pequeños productores nacionales mediante la confección local de uniformes y calzado escolar.

A su juicio, los cambios recientes han reducido las oportunidades para microempresarios y artesanos que anteriormente participaban en la elaboración de estos productos.

Seguridad mantiene respaldo al Gobierno

A pesar de sus críticas, Araujo reconoció que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno sigue siendo el principal factor que sostiene el respaldo popular del presidente Bukele, que según sus encuestas ronda el 70%.

El analista afirmó que la reducción de la violencia ha generado una percepción positiva entre amplios sectores de la población, aunque considera que existen cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados durante la aplicación del régimen de excepción.

Según explicó, las encuestas continúan mostrando niveles altos de aprobación presidencial, aunque inferiores a los registrados al inicio de la gestión.

“Después de siete años, mantener niveles cercanos al 70 % sigue siendo un dato políticamente fuerte”, sostuvo.

Panorama electoral rumbo a 2027

En materia política, Araujo aseguró que las recientes reformas electorales responden a una estrategia para conservar el control legislativo en las elecciones de 2027.

El analista cuestionó modificaciones relacionadas con la distribución de diputaciones y la creación de una circunscripción para los salvadoreños en el exterior, argumentando que estos cambios buscar evitar las posibilidades de crecimiento de los partidos opositores.

No obstante, reconoció que actualmente el oficialismo continúa siendo la principal fuerza política del país y mantiene una ventaja significativa frente a sus adversarios.

Finalmente, sostuvo que la participación ciudadana seguirá siendo determinante en los próximos años, tanto en los procesos electorales como en otros espacios de expresión democrática como la presión social y la movilización en la calles, dado que, no cree que a Bukele se le saque por la vía electoral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...