PRO-VIDA impulsa jornadas de salud comunitaria y prevención de cáncer en Nejapa

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Saúl Méndez

Colaborador

Durante el mes de mayo, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA continuó con el desarrollo de jornadas de socialización del proyecto “Salud Integral con Rostro de Mujer Fase II”, enfocado en la prevención del cáncer cervicouterino y de mama con enfoque comunitario en el distrito de Nejapa, San Salvador.

Las actividades se realizaron en coordinación con ADESCOS, organizaciones comunitarias y la Unidad Municipal de la Mujer de Nejapa, beneficiando a habitantes de las comunidades El Bonete, El Llanito, Las Marías I y El Pitarrillo.

Como parte de las acciones del proyecto, se llevaron a cabo jornadas de toma de citologías dirigidas a mujeres beneficiarias, acompañadas de charlas sobre prevención del cáncer cervicouterino y de mama. Además, PRO-VIDA realizó la entrega de resultados de exámenes de citología y medicamentos según diagnóstico, en coordinación con la Asociación de Mujeres ASMUNDJ y otras organizaciones locales.

La iniciativa busca fortalecer el acceso comunitario a la salud y promover la detección temprana del cáncer cervicouterino, con el objetivo de salvaguardar la vida de las mujeres en las comunidades beneficiadas.

Por otra parte, PRO-VIDA informó sobre la realización de una jornada práctica para la elaboración de insumos agroecológicos con mujeres de las comunidades Guarjila y Las Minas.

“Se realizó la práctica de elaboración de caldo sulfocálcico a base de cal y azufre, un insumo efectivo para su aplicación en los cultivos”, detalló la organización.

Asimismo, se elaboró el biofertilizante “supermagro”, un abono líquido producido con estiércol bovino, melaza, leche o suero, agua y minerales, utilizado para nutrir el suelo y el follaje de las plantas, con el propósito de mejorar la producción agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria.

La actividad fue posible gracias al apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla.

Durante mayo también se desarrolló el acto de inauguración del mejoramiento del sistema de agua ARASCOBA, en la comunidad El Barío, Suchitoto, Cuscatlán Norte. Como parte de las obras ejecutadas a través del proyecto de gestión hídrica del Consorcio PRO-VIDA/PROGRESO, se realizó la perforación de un pozo mecánico profundo, además de la construcción de una caseta y una cerca perimetral, lo que ha beneficiado a unas 300 familias y contribuido al derecho humano al agua.

Con el objetivo de promover la salud mental inclusiva en el territorio de Cabañas-Cuscatlán, también se desarrollaron talleres de autocuido dirigidos a grupos vulnerables, en coordinación con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Ilobasco. Estas acciones cuentan con el apoyo del Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y otras aportaciones públicas de esa comunidad autónoma, en coordinación con la Coordinadora de ONGD de Navarra.

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