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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA desarrolló una jornada de refuerzo de iniciativas de huertos y granjas, con el propósito de fortalecer los conocimientos y capacidades productivas de mujeres que participan en proyectos comunitarios impulsados por la organización.

Durante la actividad, las participantes realizaron un repaso de los diferentes procesos y aprendizajes adquiridos a lo largo del proyecto. Asimismo, participaron en prácticas demostrativas sobre reproducción de microorganismos de montaña, elaboración de probióticos para pollos y construcción de comederos y bebederos mediante materiales reciclados.

Estas actividades buscan proporcionar alternativas naturales para el desarrollo de las iniciativas productivas, mejorar el bienestar de las aves y aprovechar los recursos disponibles en las comunidades.

La jornada contó con el apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por otra parte, el 18 de noviembre, PRO-VIDA, junto al colectivo El Salvador Elkartasuna, sostuvo una reunión con representantes de las asociaciones ADIT y AMFER, del distrito de Tejutepeque, y AMEJ, del distrito de Jutiapa, para conocer los avances de los proyectos ejecutados en la zona.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas relacionadas con la realización de citologías, el establecimiento de huertos agroecológicos y talleres de salud mental, entre otras acciones orientadas al bienestar de las familias y al fortalecimiento comunitario.

Como parte de las actividades, también se realizaron visitas a familias que no contaban con espacios adecuados para la disposición de excretas humanas, a quienes se apoyó mediante la construcción de letrinas de hoyo seco mejorado.

Las intervenciones se desarrollaron en cinco comunidades: San Francisco Iraheta, Zamora y Hoyos Centro, del distrito de Ilobasco; así como El Platanar y Llanitos, del distrito de Jutiapa. Según la organización, estas obras buscan contribuir a mejorar las condiciones socioambientales y de saneamiento de las familias beneficiadas.

Asimismo, con el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva de PRO-VIDA, se presentó a la delegación de El Salvador Elkartasuna un informe sobre los avances de los proyectos que actualmente se ejecutan en la microrregión Cabañas-Cuscatlán.

Posteriormente, visitaron la comunidad Flor Amarilla, del distrito de San Isidro, donde se reunieron con representantes de cinco comunidades que integran el sistema de agua intercomunitario ACASAPRAF. En el encuentro se expuso la problemática de escasez de agua que enfrentan las comunidades, así como sus expectativas y propuestas para mejorar el abastecimiento del recurso hídrico.

La organización explicó que el proyecto de mejoramiento del sistema de agua se encuentra en proceso de gestión y está pendiente de aprobación para su futura ejecución.

PRO-VIDA es una organización humanitaria y de desarrollo sin fines de lucro que, desde hace más de 40 años, trabaja en El Salvador para promover el desarrollo humano sostenible, los derechos humanos, la inclusión y la equidad de género, especialmente entre las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

A través de su trabajo con las comunidades, la asociación busca fortalecer las capacidades locales y contribuir a la construcción de una sociedad participativa, justa y equitativa.

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