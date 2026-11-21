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Redacción Nacionales

@DiarioColatino

Representantes del Colectivo de Incidencia Ambiental “Andrés McKinley” (CIAAM) alertaron sobre el grave deterioro ecológico del país, especialmente el agotamiento y contaminación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas.

Rick Jones, miembro del CIAAM, advirtió que, si el estrés hídrico, la destrucción de ecosistemas y otras problemáticas ambientales del país no se detienen y revierten, estará en riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones.

Jones se refirió especialmente a la reactivación de la minería metálica y su impacto en el agua. “La mayor afectación de la extracción minera es al agua, por las grandes cantidades que se utilizan y la contaminación con cianuro y drenaje ácido de metales pesados”, planteó.

El ambientalista también puso en duda los beneficios económicos de la minería e insistió en que, en todo caso, los daños ambientales y sociales de la actividad extractiva son mucho mayores que los posibles beneficios. Señaló que los países donde más se explotan minerales son los más pobres del mundo, citando como ejemplos Bolivia, en Sudamérica y El Congo, en África.

Meraris López, docente e investigadora de la UCA y también integrante del CIAAM, señaló que la grave situación ambiental se agrava con los efectos del cambio climático, y que éstos afectan en mayor medida a las mujeres de las zonas rurales.

López apunta que las consecuencias de la sequía en la producción alimentaria afectan más a las mujeres, quienes -además- están en desventaja en el acceso a la tierra, insumos agrícolas y otros aspectos. La docente universitaria también señaló que la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias es causa de mayor pobreza en el campo salvadoreño.

Fray Joaquín Garay, representante de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) y miembro del CIAAM, llamó a proteger la “Casa Común” y pidió especialmente a los jóvenes a defender el agua, cuidar los ecosistemas y proteger el medioambiente.

Garay propone asumir el llamado ambientalista del Papa Francisco, en su encíclica ambiental “Laudato Sí”, como un desafío común, independientemente de la perspectiva religiosa de cada persona. La organización franciscana JPIC es una de las impulsoras de la “Caminata Ecológica”, que busca generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente.

Las declaraciones se dieron en el foro: “Análisis socioambiental de El Salvador”, organizado por la Cátedra de Medioambiente y Sustentabilidad, del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Los tres panelistas identifican a la minería de metales como la mayor amenaza para el agua y el medioambiente. Dicha actividad extractiva estaba prohibida en el país, pero en diciembre de 2024 la actual Asamblea Legislativa derogó la ley prohibitiva y aprobó una nueva normativa que permite la minería metálica.

La nueva Ley General de Minería fue aprobada sin estudios técnicos, sin debate parlamentario, sin escuchar a los expertos y sin tomar en cuenta la opinión de las organizaciones ambientalistas, la Iglesia Católica y las principales universidades del país.

Según encuestas de la UCA, más del 60% de la población salvadoreña rechaza la minería metálica, debido a los riesgos ambientales; sin embargo, el oficialismo no atiende la demanda de restablecer la prohibición establecida en 2017.

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