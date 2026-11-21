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Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

En noviembre se acerca el final de un año. Pasaron los azacuanes y cesaron las lluvias copiosas. Todos los días hay hechos notorios y de repercusiones y, en ´términos de recuerdos, hay algunos dolorosos que dejan tristeza y confirman la impunidad imperante en nuestra cultura.

La violencia política en El Salvador me ha dejado recuerdos trágicos en noviembres de un pasado reciente, ese que no se puede borrar, aunque ignaros, insensibles u oportunistas pretendan hacerlo.

En noviembre de 1980 la lluvia de crueldades estuvo copiosa en El Salvador. El día 11 en un operativo llevado a cabo por la Guardia Nacional, entonces dirigida por el general Eugenio Vides Casanova, capturaron a los arquitectos Antonio Handal y Claudia Orozco y los desaparecieron para siempre. Crueldad e impunidad eran los signos de los tiempos.

El 27 de noviembre de ese mismo año, un grupo de agentes del Estado “de paisano” y bien armados invadieron el Externado de San José, sito en la 25 avenida norte de San Salvador, y capturaron a dirigentes del Frente Democrático Revolucionario que, en dicho local, efectuaban una reunión para analizar la grave situación política del país e imaginar maneras de aliviarla. Los nombres de los capturados son: Enrique Álvarez Córdova, Enrique Escobar Barrera, Manuel Franco, Humberto Mendoza, Doroteo Hernández y Juan Chacón. Sus cadáveres aparecieron destrozados por tortura, la noche de ese mismo día, en diferentes puntos de la ciudad de San Salvador. Otra vez había desfachatez de crueldad e impunidad.

El 16 de noviembre de 1989, ocho personas fueron asesinadas en un operativo militar llevado a cabo por un tal Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, BIRI Atlacatl, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA.

Asesinaron a los sacerdotes académicos Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López, este último, era entonces un septuagenario con una dolencia terminal. Para coronar la barbarie estatal, los militares también asesinaron a dos personas que circunstancialmente estaban en los predios, pues eran colaboradoras de los sacerdotes: Julia Elba Ramos y su hija adolescente Celina.

Esas 8 personas han pasado a la historia como Los Mártires de la UCA y, de nuevo, el hecho fue perpetrado haciendo gala de crueldad y segura impunidad. Además, de cinismo, pues ante toda la evidencia y presunción vehemente, el presidente Cristiani y el alto mando militar adjudicaron el acto barbárico a insurgentes del FMLN, mentira sobre la que la evidencia de la historia ha demostrado su falsedad.

Los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata fueron entrenados por el ejército de Estados Unidos en la llamada Escuela de las Américas que por entonces funcionaba en en Fort Gulick, Zona del Canal, ocupada por Estados Unidos que, gracias al Tratado Torrijos-Carter, fue trasladada al “Fort Benning” del Estado de Georgia, con el elegante nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. El entrenamiento de los militares salvadoreños fue concluido en “Fort Bragg”, de Carolina del Norte, Estados unidos. Eran los tiempos de la contrainsurgencia aupada (y necesitada) por el gobierno de Reagan.

La masacre de la UCA fue la concreción. en el terreno, de los varios términos contrainsurgentes como “secarle el agua al pez, “tierra arrasada”, “Yunque y Martillo” y toda la monserga de crueldad que llegó a ser utilizada de manera cotidiana durante el malhadado conflicto armado interno entre los que custodiaban un régimen socioeconómico injusto y los atrevidos que buscaban liderar un cambio en función de los de abajo.

La Matanza de la UCA ocurrió en el marco de una ofensiva del FMLN, la más importante y fuerte de todo el conflicto, que demostró la imposibilidad de que en el enfrentamiento militar hubiera una victoria aplastante de una parte sobre otra. Lo de Vietnam de 1975 era imposible repetirlo y aún lo de Nicaragua con sus singularidades tampoco era posible. El percibido empate, con otros factores internacionales como el colapso del campo socialista y el interno del agotamiento de la población de un largo conflicto, hicieron posible la negociación y el Acuerdo de Paz. Al menos en esa violencia de guerra interna, los que siempre “ponían el lomo” se tornaron rebeldes, y la moneda de la violencia armada fue devuelta a los opresores de siempre. El Acuerdo de Paz resultante trajo un respiro y un aliento a la esperanza. No hay que olvidarlo como hecho relevante en la historia nacional.

Los tres hechos trágicos que traigo al recuerdo, los difundo para que no sean olvidados y en la esperanza de que algún día haya justicia y no siga el señorío de la impunidad. El paso del tiempo va borrando huellas y autores intelectuales y materiales de las crueldades han perecido en vejez o siguen en la impunidad y, en muchos casos, sin conocerse sus nombres. Así, el recuerdo se hace más doloroso

Desde los espacios del poder político de turno, desde 1992, se han hecho malabarismos para que las crueldades estatales ejemplificadas con los tres hechos mencionados sean desdibujadas, explicadas a medias o, lo más lamentable, sus responsables superiores sean transformados en honorables servidores de la patria. Recordar es pasar otra vez la vida por el corazón de la patria y una manera de darle combate al olvido como manto de impunidad.

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