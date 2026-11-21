Programación completa de la jornada 22 del Apertura 2026: Liga Mayor, Femenina, Reservas y Sub-17

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El Apertura 2026 llega a su última jornada de la fase regular en las diferentes categorías del fútbol nacional, entre ellas las Reservas, la Liga Femenina, la Sub-17 y la Liga Mayor. Este es el calendario completo del fin de semana con una intensa programación.

Las cuatro competiciones tendrán actividad del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con encuentros programados en diferentes estadios del país.

Copa Sistema Fedecrédito de Reservas

La última jornada comenzará el sábado 21 de noviembre con tres partidos.

A las 11:00 de la mañana, C.D. Atlético Balboa enfrentará a C.D. Luis Ángel Firpo en el estadio Marcelino Imbers, de La Unión. Las entradas costarán $7.00 en general y $12.00 en tribuna.

A la misma hora, C.D. FAS se medirá ante C.D. Cacahuatique en el estadio Once Lobos, de Chalchuapa. El ingreso tendrá un precio de $3.00 en general y el parqueo costará $1.00.

A las 12:00 del mediodía, C.D. Águila y C.D. Platense jugarán en el estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel. Para este compromiso se utilizará el mismo boleto del partido de la categoría mayor.

El domingo 22 de noviembre se completará la jornada con tres encuentros:

12:00 m. | C.D. Fuerte San Francisco vs. C.D. Inca Aruba: estadio Correcaminos, de San Francisco Gotera. General $5.00.

1:00 p. m. | A.D. Isidro Metapán vs. Internacional Santa Tecla: estadio Jorge Suárez Landaverde. General $3.00.

2:00 p. m. | C.D. Municipal Limeño vs. Alianza F.C.: estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima. General $3.00.

Liga Femenina

La última jornada de la fase regular femenina comenzará el viernes 20 de noviembre con dos compromisos.

A las 11:00 de la mañana, C.D. Municipal Limeño enfrentará a Alianza Women F.C. en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima. La entrada costará $3.00 en general.

A las 2:00 de la tarde, A.D. Isidro Metapán recibirá a Internacional Santa Tecla en el estadio Jorge Suárez Landaverde. El ingreso tendrá un precio de $3.00 en general.

El sábado 21 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, C.D. Fuerte San Francisco jugará ante C.D. Inca Aruba en el estadio Correcaminos, de San Francisco Gotera. El boleto costará $5.00 en general.

La programación finalizará el domingo 22 de noviembre con tres encuentros:

2:30 p. m. | C.D. FAS vs. C.D. Cacahuatique: estadio Once Lobos, de Chalchuapa. General $3.00 y parqueo $1.00.

3:00 p. m. | C.D. Águila vs. C.D. Platense: estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel. Platea $2.00.

3:30 p. m. | C.D. Atlético Balboa vs. C.D. Luis Ángel Firpo: estadio Marcelino Imbers, de La Unión. General $3.00.

Categoría Sub-17

La última jornada de la fase regular de la Copa Burger King Sub-17 comenzará el viernes 20 de noviembre. A las 2:00 de la tarde, C.D. Municipal Limeño se enfrentará a Alianza F.C. en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima. La entrada costará $3.00 en general.

El sábado 21 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, C.D. Fuerte San Francisco jugará ante C.D. Inca Aruba en el estadio Teófilo Siman, de Guazapa. El boleto tendrá un precio de $5.00 en general.

El domingo 22 de noviembre se disputarán los últimos cuatro encuentros:

10:00 a. m. | A.D. Isidro Metapán vs. Internacional Santa Tecla: estadio Jorge Suárez Landaverde. General $3.00.

11:00 a. m. | C.D. FAS vs. C.D. Cacahuatique: estadio Once Lobos, de Chalchuapa. General $3.00 y parqueo $1.00.

12:00 m. | C.D. Águila vs. C.D. Platense: estadio Juan Francisco Barraza, de San Miguel. Platea $2.00.

1:00 p. m. | C.D. Atlético Balboa vs. C.D. Luis Ángel Firpo: estadio Marcelino Imbers, de La Unión. General $3.00.

Liga Mayor

La Liga Mayor presenta para este fin de semana cinco encuentros el sábado 21, cuatro de ellos en el mismo horario a las 2:55 p.m., a excepción de Águila-Platense, y uno el domingo 22 para cerrar la fase regular y la posición de la tabla.

Águila recibirá a Platense a las 2:30 p.m. en el estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel, partido que será transmitido a través de canal 4 y único en su horario, minutos más tarde a las 2:55 p.m. Isidro Metapán e Inter Tecla se enfrentarán en el Jorge Calero Suárez, encuentro será transmitido en Canal 2.

FAS se enfrentará a Cacahuatique en el estadio Óscar Quiteño en Santa Ana , encuentro transmitido en Canal 6. Además, al Ramón Flores Berríos llegará Alianza en su desesperada búsqueda de clasificación ante Municipal Limeño y Atlético Balboa enfrentará al líder Firpo en el Marcelino Imbers.

Fuerte San Francisco e Inca Aruba cerrarán la fase regular el domingo 22, a las 2:30 p.m. en el estadio Correcaminos, partido transmitido por Canal 4.

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