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Madrid/Prensa Latina

La causa palestina representa un desafío de primer orden para el compromiso de la comunidad internacional con el derecho internacional y la justicia, destacó este viernes el acto inaugural de un evento en Madrid.

También en defensa de los derechos humanos y de los pueblos a su autodeterminación, al tiempo que varios oradores recordaron que pese a décadas de compromiso diplomático y de resoluciones internacionales, el pueblo palestino continúa bajo ocupación, desplazamiento, expansión de los asentamientos, restricciones a las libertades fundamentales y crisis humanitarias recurrentes.

Europa dispone de importantes instrumentos políticos, diplomáticos, económicos e institucionales que pueden influir en las respuestas internacionales ante Palestina, coincidieron.

A través del Parlamento Europeo, la Unión Europea y sus instituciones, los legislativos nacionales y gobiernos del Viejo Continente, existen múltiples vías por las que los compromisos políticos pueden traducirse en medidas prácticas.

Sin embargo, la eficacia de estos instrumentos depende de la voluntad de las instituciones europeas y de los dirigentes de ir más allá de las declaraciones de preocupación y de adoptar políticas coherentes, sostenidas y medibles, como remarcó varias veces Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Palestina y los territorios ocupados.

En la misma línea se pronunciaron Mandla Mandela, ex miembro del Parlamento sudafricano, nieto de Nelson Mandela; Manu Pineda, embajador del derecho al retorno a Palestina y exdiputado del Parlamento Europeo por España; o Luisa Morgantini, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo por Italia.

A su turno, la parlamentaria nacional por Buenos Aires, Argentina, Vanina Biasi, consideró que del bloque comunitario europeo no van a venir las soluciones para el pueblo palestino, aunque opinó que la visualización del genocidio cometido por Israel y la resistencia, hace tambalear todo este entramado.

En la jornada inaugural de la cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Estrella Galán, europarlamentaria por el grupo Sumar de España, enfocó su intervención en la importancia de las elecciones del país ibérico el próximo 29 de noviembre.

“Nos jugamos el respaldo a Palestina, que si bien no ha sido perfecto, dio un paso adelante en el reconocimiento como Estado y la condena al genocidio en Gaza, entre otras acciones del actual Gobierno progresista”, sentenció Galán.

Manu Pineda se refirió a las acciones emprendidas para lograr un pronunciamiento vertical de la Corte Penal Internacional (CPI), en las órdenes de detención contra asesinos como Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, o las denuncias a la agresión al Líbano.

En la apertura de dos días deliberaciones, que continuarán en Rivas-Vaciamadrid, en la periferia de esta capital, se hizo énfasis en la importancia de examinar la brecha entre las declaraciones políticas y su aplicación práctica.

Asimismo, identificar los instrumentos de que disponen los parlamentarios europeos para influir en las políticas gubernamentales y promover la rendición de cuentas, y fomentar la coordinación entre los actores políticos del continente, los expertos jurídicos, el ámbito académico y las organizaciones de la sociedad civil.

La conferencia abarcará este sábado un debate denominado Gaza: catástrofe humanitaria y respuesta internacional, con intervenciones de personal médico y humanitario, académicos, activistas por Palestina y periodistas con experiencia directa sobre el terreno.

Luego tendrá lugar la ceremonia de clausura y manifestación en solidaridad con testimonios de representantes palestinos, incluidos familiares de víctimas, personas desplazadas y exdetenidos.

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