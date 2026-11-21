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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El candidato presidencial por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alirio García Flamenco, dijo no estar de acuerdo con la reelección presidencial indefinida y cree en la alternabilidad del poder.

Esta declaración la hizo en el contexto de su inscripción en el TSE de cara a las elecciones de 2027. La prensa pidió reacciones al candidato sobre la reelección presidencial ya que algunos partidos, como VAMOS, han dicho que participar en las elecciones presidenciales, sería legitimar una ilegalidad, ya que previo a las reformas, en El Salvador, la reelección presidencial estaba prohibida.

“Yo creo que participar en las elecciones es un derecho de todos y el término de legitimar o no, no deja de lado la legalidad. Nuestra Constitución fue modificada y contiene la reelección indefinida. No estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida, creo que debe haber alternabilidad en el poder y es lo que buscamos y creo que debe ser, si el pueblo lo requiere y lo decide, evaluado y consultado. La población no fue consultada para implementar una reelección indefinida como ha sido la modificación”, comentó García.

Es de recordar que Nuevas Ideas aprobó en julio de 2025 reformas a la Carta Magna para que un presidente pudiera reelegirse las veces que quiera. Entre esos votos, estuvieron los dos del PCN, partido que representa Alirio García.

A juicio de García, la Carga Magna fue modificada “estando en pleno ejercicio». No podemos hacer cambios que nos favorezcan si estamos en el ejercicio del poder. Entonces creo que debe ser revisado y no estoy de acuerdo con una reelección indefinida, absolutamente”, puntualizó.

El régimen de excepción “hay que evaluarlo”

En cuanto al régimen de excepción, sostuvo que “es una herramienta legal” y amparada en la Constitución de El Salvador, “y la misma palabra y definición lo ha dejado, para una excepcionalidad para momentos en que el Estado de El Salvador lo requiera por una forma temporal”.

“El régimen de excepción no podemos negarlo; nos ha ayudado a vivir este ambiente de paz y tranquilidad; hay un cambio significativo en los niveles de seguridad; eso hay que reconocerlo, pero también el régimen de excepción tiene que ser evaluado en el tiempo: ¿se alcanzaron las condiciones aceptable para que la sociedad viva en paz? ¿para que todos los salvadoreños hagamos uso de nuestros derechos contenidos en la Constitución, nuestra libertad?, si eso es así hay que evaluarlo”, puntualizó García.

“No todos los salvadoreños tenemos que vivir bajo el régimen ya, se alcanzó la condición de paz y tranquilidad en una sociedad, los demás tenemos que disfrutar del pleno uso de nuestros derechos y libertades”, precisó.

“La población tiene temor”

Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, dijo a La Noticia SV que en la población “en estos momentos hay temor, o sea, no se expresa, hacer un cálculo con base a una encuesta es difícil, porque unos dicen ´sí, voy a votar´, pero cuando le preguntan, ¿por qué partido?, o evaden o dicen alguno para no tener problema con el Gobierno”, esto, luego de la pregunta sobre cuántos escaños legislativos se han proyectado.

A juicio de Rodríguez, el propio día de la elección es donde los salvadoreños van a definir “una posición”.

En cuanto a la decisión de presentar una fórmula presidencial, tomando en cuenta que el PCN en la Asamblea es un partido que apoya a Nuevas Ideas y al Gobierno, y que el PDC, otro aliado del Gobierno, no presentó candidatos presidenciales, Manuel Rodríguez enfatizó que se debe definir el término -aliado-.

“La gente ni los conoce”

“Por supuesto que nosotros estamos acompañando todas las posiciones que ha presentado el presidente (Bukele) y creo que esa es la visión que debe tener el diputado y el alcalde, no estar en contra del Gobierno, sino que estar apoyando las acciones del Gobierno; esa es la diferencia de nosotros. No estamos en el afán de decir que todo está bien, si usted le pregunta a la población sobre el tema de los diputados se va a llevar sorpresa: la gente ni los conoce; no visitan el terreno y eso es lo que les daña a ellos porque quieren cubrirse en base a una figura (presidente Bukele”, finalizó Rodríguez.

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