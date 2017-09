Primera Dama recibe donativo de fundación taiwanesa Care To Help

La Primera Dama de la República Margarita Villalta de Sánchez recibió en Casa Presidencial a la delegación de la fundación taiwanesa Care To Help, presidida por Benjamín Weng, quien oficializó la entrega de insumos deportivos, 20 becas y medicamentos para el programa Festival para el Buen Vivir. Foto Diario Co Latino/Cortesía.