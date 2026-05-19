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Imagen del 8 de febrero de 2026 del paisaje cerca de Nuuk, Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. (Xinhua/Li Ying)

Primer ministro de Groenlandia reitera a EE. UU. que la isla “no está en venta”

Redacción Nacionales 19 mayo, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Primer ministro de Groenlandia reitera a EE. UU. que la isla “no está en venta” 332 Vistas

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OSLO/Xinhua

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo este lunes que reiteró a los funcionarios estadounidenses que visitaron Groenlandia que la isla «no está en venta» y que el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación no es negociable.

Nielsen hizo los comentarios en una breve rueda de prensa en Nuuk luego de reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, Jeff Landry, y el embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, informó el diario local groenlandés Sermitsiaq.

«Hemos repetido que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no es negociable», dijo Nielsen, citado por el reporte.

Nielsen indicó que la reunión se realizó con un tono respetuoso y positivo y que Groenlandia sigue comprometida con el diálogo y a encontrar las mejores soluciones.

Por otra parte, Mute B. Egede, ministro de Relaciones Exteriores, Empresas y Recursos Minerales de Groenlandia, prometió en la rueda de prensa no vender Groenlandia. «No vamos a vender Groenlandia. Vamos a ser dueños de Groenlandia para siempre», dijo.

Egede añadió que la discusión con representantes de Estados Unidos fue «buena y ordenada», pero añadió que ambas partes deben regresar a la cooperación adecuada basada en el respeto mutuo.

De acuerdo con Sermitsiaq, Landry llegó el domingo a Nuuk con una delegación pequeña, mientras que Howery llegó esta mañana en un vuelo procedente de Copenhague. Se espera que ambos asistan el martes y el miércoles a la conferencia empresarial Futura Groenlandia, y Howery también tiene previsto inaugurar el jueves el nuevo consulado estadounidense en Nuuk, añadió el informe.

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