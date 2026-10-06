Presupuesto 2027: aumentos en 15 instituciones, recortes en 5 y 8 mantienen asignación igual a 2026

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 presenta recortes en 5 instituciones del Estado, aumentos en 15 entidades y 8 mantinen el mismo presupuesto, incluido Legislativo y Judicial, se mantendrán igual que el aprobado para 2026. Estos son los montos:

Según los documentos alojados en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Presupuesto 2027 sería por $12,421,042,751, este presenta un aumento de $1,856 millones, respecto al aprobado para 2026, el cual fue de $10,555.6 millones, un incremento del 17.7%.

Comparando los Presupuestos de 2026 y los de 2027, predomina la asignación de más recursos. Los datos presupuestarios de los tres órganos fundamentales son: Órgano Legislativo: $46,996,257; mismo que el aprobado para 2026. El Órgano Judicial; $369,244,035 mismo que el 2026. En cuanto al Órgano Ejecutivo tendría $7,521,239,165; para 2026, tuvo un Presupuesto de $6,123,137,24.

En detalle, la Presidencia de la República tendrá $217,855,607, un aumento de $24.8 millones con respecto al aprobado para 2026, el cual fue de $192,965,150. El Ramo de Relaciones Exterior también reporta un aumento de $3.1 millones, ya que se le asignan $53,622,968, comparados con los $50,492,968 aprobados para este año fiscal. El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial presenta un aumento de $116.5 millones para el próximo año, ya que se le asignan $397,426,409; mientras que para 2026, se le asignaron $280,913,509.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología es la institución que presenta un aumento significativo para 2027, ya que en el documento “SUMARIO No. 3 GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL”, coloca un presupuesto de $2,700,198,993; sin embargo, el presupuesto general tendría una brecha presupuestaria de $515 millones para asignarlos al MINED y que el presupuesto ascienda a $3,416,276,274. El presupuesto de 2026 para el MINED fue de $1,683,354,540.

El Ramo de Salud presenta aumento por $147,671,002, pues se le asignan $1,493,139,321, para 2026, se le asignaron $1,345,468,319.

El Ministerio de Trabajo reporta un incremento de un millón, ya que pasa en 2026 de $14,970,280 a 15,970,280. El Ramo de Cultura reporta un incremento de $21 millones, pues se le asignan $53,158,221 para 2027, cuando en 2026, se le asignaron $31,219,777.

El Ministerio de Economía tendrá $134,263,103 para 2027, un aumento del 108% respecto a los $64,541,926 aprobados para 2026.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tendrá un aumento muy bajo, respecto al aprobado de 2026, ya que apenas se le incrementa $304 mil; para 2027, se le asignan $189,211,906, comparados con los $188,907,851 para 2026.

Otra de las instituciones que tendrá aumento, es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) con $72,460,042; para 2027 se le asignan $1,057,784,020, mientras que para 2026 se le asignaron $985,323,978.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta un Presupuesto de $17,444,029, un leve incremento en comparación con los $16,234,979 asignados para 2026. La última institución del Ejecutivo en reportar un incremento es el Ramo de Turismo, ya que se le asignan para 2027, $63,596,540, comparados con los $58,092,517 para 2026.

Los que presentan un recorte en sus presupuestos son: El Ministerio de Hacienda, pasando de $120,795,871 en 2026 a $103,183,343 para 2027. El Ministerio de la Defensa Nacional y al de Seguridad Pública, se le recortan $20 millones a cada institución para transferirlos al MINED. Quedando de la siguiente manera: Defensa 2026: $334,596,852; 2027: $314,596,852; Seguridad Pública y Justicia: 2026: $702,585,525; 2027: $682,585,525.

El Ramo de Vivienda reporta un leve recorte de $23 mil, pasando de $13,600,661 en 2026, a $13,577,600 para 2027. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Local reporta un fuerte recorte en su presupuesto, pues se le disminuyen $25,448,095, ya que para 2026, se le asignaron $39,072,543 y para 2027, se le asignan $13,624,448.

En cuanto a las instituciones del Ministerio Público se reportan incrementos en la Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte de Cuentas de la República (CCR). La FGR tendrá un presupuesto de $95,321,505 para 2027, para 2026, tuvo $91,664,660. La PDDH tendrá un aumento exactamente de $1 millón; su presupuesto para 2027, será de $9,838,756. Mientras que la CCR tendrá un aumento de $3.1 millones, pasando de 2026 con $55,820,585 a 2027 con $59 millones.

Son al menos 6 instituciones del Estado que mantendrán el mismo presupuesto, estas son: Procuraduría General de la República (PGR) con $35,035,969, el Tribunal Supremo Electoral con $12,397,722. El Tribunal de Servicio Civil con $1,378,140. El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con $2,403,234. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con $1,902,399 y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) con $6,016,316.

Este miércoles en la sesión plenaria, se tiene previsto que el Proyecto de Presupuesto 2027, así como la Ley de Salarios, se mande a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

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