Legado: pasarela de amor con propósito

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Zoraya Urbina

@DiarioCoLatino

La moda se viste de amor y propósito con Legado, una pasarela diseñada para dignificar la vida de las personas adultas mayores del Hogar de Ancianos Padre Pedro de Betancourt, de la playa El Amatal, en el departamento de La Libertad, en El Salvador.

De acuerdo con Raissa Linskill, organizadora y creadora del concepto, el objetivo es recaudar fondos a través del evento de moda para apoyar las actividades del hogar, que no cuenta con muchos fondos para apoyar a sus residentes. La institución alberga actualmente a 28 personas, en su mayoría, sin red familiar o que han estado en situación de calle, en hospitales o han sufrido el abandono de sus familiares.

“Queremos reconocer el legado de todas las personas que viven en el hogar; este es un homenaje para todos ellos”, explicó. La actividad se realizará el próximo 24 de octubre, de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., y contará con la participación de modelos profesionales que desfilarán en la pasarela junto a algunos de los adultos mayores de la institución.

La directora del hogar, hermana Nora Guadalupe Pineda, detalló que la institución suma 37 años de fundación, tiempo en el que ha brindado vivienda y alimentación a personas de la tercera edad para que vivan sus últimos años de manera digna. “Estamos muy agradecidas con la señorita Raissa, porque esta iniciativa implica mucho compromiso y un gran trabajo”, destacó la religiosa.

La pasarela cuenta también con el respaldo de Juan Antonio Melara, por medio de la escuela de modelaje The One, uno de los patrocinadores principales del evento. “Apoyo estas actividades para devolver un poco de todo lo bueno que recibo en mi vida”. recalcó Melara, expresando su entusiasmo por una iniciativa que sienta un precedente en el apoyo a las personas de la tercera edad.

De acuerdo con Linskill, diversas marcas se han sumado a Legado El Salvador, entre las que destacan Lakshmi Arte Studio, Biblioteca Café, Rey Chacón, Orígenes, Sabs Creative, Nemuna, Salomé Chic and Fashion, Click and Print, AYC Studio, Taller HG Motos, Grupo Creativa, Presidente Plaza y Pinky Travel, esta última con la rifa de dos viajes durante la velada.

La noche se engalanará con la presentación musical de Ricky Parrado, reconocido cantante que formó parte del icónico grupo argentino Los Iracundos. Asimismo, Roxana de Tochez, propietaria de Lakshmi Arte Studio, resaltó que se suma a la causa porque “las personas mayores merecen ser reconocidas, vivir dignamente y porque han dejado un legado para las nuevas generaciones”.

Legado también abrirá el espacio para que quienes lo deseen puedan apadrinar a un abuelo o abuela mediante aportes mensuales que van desde los $5.00. Los boletos para el evento ya están a la venta a través de la plataforma Fun Capital. Para más información, se pueden consultar las redes sociales del evento en Instagram y Facebook bajo el usuario @legadosv.

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