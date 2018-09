Presidente veta decreto para votar con DUI vencido

Yaneth Estrada

@caricheop

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén vetó este viernes el Decreto Legislativo Nº 113 para votar con DUI vencido el próximo 3 de febrero de 2019, por considerar que “contraviene postulados de la Constitución”.

Según datos del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), cerca de 306 mil DUI no han sido renovados desde 2001 (18 años), cuyos propietarios podrían ejercer el sufragio, a partir de este Decreto solicitado por los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA.

“Como se afirmó en la sentencia del 25 de mayo de 2011, correspondiente al proceso de inconstitucionalidad ref. 6-2011, el ejercido sufragio-activo implica la actividad más importante de legitimación política del Estado, por lo cual los ciudadanos tienen la oportunidad de ejercer su derecho y cumplir su deber constitucional a votar, y también identificarse en lo sucesivo, de manera fidedigna“, dice el documento, firmado por el Presidente y presentado a la sección de Correspondencia Oficial.

Al respecto, Norman Quijano, diputado de ARENA y presidente de la Asamblea Legislativa, argumentó que “la Asamblea recibe un nuevo veto por inconstitucionalidad. En esta ocasión, el profesor Sánchez Cerén se opone a que mis compatriotas con menos recursos, aquellos que no pueden renovar el DUI ($10.29), puedan elegir gobernantes”. “Una nueva acción que confirma lo que he advertido: los únicos que se benefician al no existir Sala de lo Constitucional son el FMLN y su Gobierno”, agregó el derechista.

El FMLN afirmó que su negativa de acompañar este dictamen se debe a que con la intención de ayudar a la población que no cuenta con recursos económicos para renovar el documento, “se podría esconder un posible fraude electoral”.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza explicó que para ellos, como autoridad electoral, “es preferible para el desarrollo de la democracia que más gente pueda votar, pero ya existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dijo que por cuestiones de seguridad jurídica se debe votar con DUI vigente”.

Asimismo, Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, consideró que “el veto presidencial al voto con DUI vencido abona a la transparencia en el proceso electoral. Igual que al cumplimiento a otras reglas”.