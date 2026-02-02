Presidente iraní ordena iniciar conversaciones con EE. UU. sobre programa nuclear, según medios locales

Compartir

TEHERÁN/Xinhua

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha ordenado el inicio de negociaciones con Estados Unidos en el marco de la cuestión nuclear, informó el lunes la agencia de noticias semioficial iraní Fars, citando a una fuente gubernamental no identificada.

Fars añadió, citando declaraciones realizadas con anterioridad el mismo día por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos probablemente se celebren en Turquía en los próximos días.

Estos acontecimientos se producen en un contexto de persistentes tensiones entre Teherán y Washington, en medio de un aumento de la actividad militar estadounidense en Oriente Medio.

