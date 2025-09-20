Presidenta de Honduras sostiene audiencia con el papa León XIV

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo el viernes una audiencia privada con el papa León XIV, en la que fortalecieron los lazos de amistad y respeto entre esta nación centroamericana y la Ciudad del Vaticano.

Durante la reunión en el Palacio Apostólico, que se extendió una hora y media, se abordaron temas como la justicia social, la democracia y los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la reducción de las desigualdades y la construcción de la paz, según fuentes oficiales.

La mandataria compartió los avances del “proceso de Refundación de Honduras y las políticas en favor de los migrantes, familias vulnerables y de la preservación de los recursos naturales”, indicó la Secretaría de Prensa del Gobierno.

El pontífice, a su vez, manifestó su cercanía con el pueblo hondureño y su especial interés por América Latina, subrayó la fuente.

Castro expresó su gratitud por la cordial acogida y transmitió, en nombre del pueblo hondureño, su aprecio por el pontificado de Su Santidad.

Además, resaltó la convergencia de valores compartidos, como la justicia social, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y el cuidado del medio ambiente.

La primera mujer presidenta en la historia de este país, cuyo mandato de cuatro años concluirá en enero de 2026, reafirmó su compromiso de seguir construyendo una Honduras en paz, con desarrollo, dignidad y guiada por principios universales de fraternidad y solidaridad.

Acompañada por su secretario privado, Héctor Zelaya, y el ministro hondureño de Relaciones Exteriores, Javier Bú, la gobernante conversó posteriormente con el secretario de Estado, Pietro Parolín, segunda autoridad en la jerarquía católica romana.

También con el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales del Vaticano.

Es la tercera ocasión durante su gestión que Castro viaja al pequeño estado enclavado en Roma, capital de Italia, tras la audiencia mantenida con el papa Francisco, en octubre de 2022, y asistir a su funeral en abril último.

Entre otras razones, este encuentro con Robert Francis Prevost, santo padre estadounidense y peruano, se realizó porque la dignataria no pudo asistir a la ceremonia de inicio de su pontificado por problemas de agenda.

“Será un saludo protocolario al nuevo papa, un gesto para estrechar las relaciones entre Estados y, también, una forma de despedida institucional de la presidenta en su último semestre de gobierno”, manifestó la víspera la embajadora designada de Honduras ante la Santa Sede, Gilliam Gómez.

En declaraciones a varios medios de comunicación hondureños que viajaron a Roma para cubrir la visita, Gómez aseguró que los vínculos diplomáticos entre Tegucigalpa y el Vaticano se mantienen en un nivel óptimo.

