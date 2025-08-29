Presentan selección panameña de fútbol para eliminatoria mundialista

Compartir

Ciudad de Panamá/Prensa Latina

La Federación Panameña de Fútbol(FPF) presentó este jueves a los 24 jugadores que la representarán en la fase eliminatoria de Concacaf para la Copa Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el técnico de La Roja, el hispano- danés Thomas Crhistiansen, habrán dos partidos iniciales de gran importancia: el 4 de septiembre cuando visiten a Surinam y cuatro días después, al recibir en casa a Guatemala, en el estadio Rommel Fernández, de esta capital.

De acuerdo con analistas, el delantero del club local Plaza Amador, Everardo Rose, es la principal novedad en la convocatoria para los dos primeros desafíos del grupo A.

El otro es el lateral Eric Davis, habitual en las listas de Christiansen y también integrante de Plaza Amador.

En la nómina sobresalen además los regresos de Édgar Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, ausentes en la Copa Oro por lesión y piezas clave en el mediocampo panameño.

La FPF precisó en un comunicado que quienes militan en el extranjero se unirán a la concentración el fin de semana, una vez concluyan sus compromisos, antes del inicio de la fecha FIFA. El equipo comenzará su preparación el domingo próximo, trascendió.

Los panameños avanzaron a su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, dirigidos por el colombiano Hernán Darío, ahora técnico de El Salvador.

Tras su eliminación en el pasado octogonal, Christiansen obtuvo la confianza y la renovación para seguir al frente de Panamá , por lo que ahora es el momento, según dijo, de la revancha y clasificar a como dé lugar.

Para la prensa deportiva, los canaleros llegan con la ilusión renovada luego de ser subcampeones en la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol(Concacaf) en marzo y de haber sumado puntaje perfecto en la fase de grupos de la pasada Copa Oro.

Equipo:

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fayha, Arabia Saudí), Luis Mejía (Nacional, Uruguay), César Samudio (Plaza Amador).

Defensas: José Córdoba (Norwich City, Inglaterra), Andrés Andrade (LASK Linz, Austria), César Blackman (Slovan Bratislava, Eslovaquia), Edgardo Fariña (FK Khimki, Rusia), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, Costa Rica), Carlos Harvey (Minnesota United, EE.UU.), Michael Amir Murillo (Olympique Marsella, Francia), Eric Davis, Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego, EE.UU.), César Yanis (Cobresal, Chile), Edward Cedeño (Las Palmas, España), Yoel Bárcenas (Mazatlán, México), Adalberto Carrasquilla (Pumas, México), (Cristian Martínez (Kiryat Shmona, Israel), (St Johnstone, Escocia), José Luis Rodríguez (Juárez, México), Everardo Rose (Plaza Amador)

Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo, Chile), José Fajardo (Universidad Católica, Chile), Ismael Díaz (León, México), Tomás Rodríguez (Monagas, Venezuela).

