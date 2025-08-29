Completada convocatoria para Liga Campeones de Europa

Compartir

Los últimos cuatro clubes lograron su pase este jueves para completar la convocatoria a la fase inicial de la venidera Liga Campeones de Europa, tras imponerse en sus respectivas series.

El SL Benfica portugués dejó en la cuneta al Fenerbahce turco, casualmente por un tanto de un jugador otomano, Kerem Aktürkoğlu, quien definió la eliminatoria por la mínima al minuto 35 luego de igualar sin anotaciones en la ida.

A su vez, el kazajo FK Qarabag perdió 2-3 este miércoles en la vuelta ante el Ferencvaros húngaro, pero hizo valer el resultado de la ida para avanzar con un cumulado de 5-4. También obtuvo su boleto a la Champions League el FC Copenhague danés, que superó 2-0 al FC Basilea suizo luego de empatar 1-1 la pasada semana.

Por último, el Brujas belga también consiguió un puesto entre los 36 convocados al doblegar al histórico Rangers escocés por un global de 9-1, tras vencer este jueves en casa 6-0

Este viernes tendrá lugar en la ciudad suiza de Nyon el sorteo de esta fase, que al igual que el pasado año se disputará en formato de liguilla, con ocho encuentros para cada plantel.

