Portadores de VIH piden a Corte Interamericana apoyo para atención en Guatemala

San José/AFP

Pacientes con VIH pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ayuda para que el sistema de salud de Guatemala les garantice acceso a los medicamentos para tratar su condición, los que aseguran recibir de manera irregular.

Dos portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, relataron al tribunal con sede en San José que sufren discriminación por su enfermedad y que el sistema público de salud no les garantiza la atención que requieren.

“Esto no debería estar pasando, yo debería tener seguridad, no vivir con temor de que no hay medicamento o que no me van a dar atención”, dijo al tribunal el actor Félix Cabrera, portador del virus.

“No vengo sólo por mí y mi esposo, sino por todos mis compañeros porque ellos se sienten muy mal y no tienen para comprar los medicamentos que nos recetan. Esperemos que nos puedan ayudar”, afirmó por su parte la indígena Zoila Marina Pérez, infectada con VIH desde el 2000, al igual que su esposo.

Ambos aseguraron haber sido víctimas de discriminación en centros de salud por su condición.

El reclamo fue planteado ante la CorteIDH por 49 personas diagnosticadas con VIH entre 1992 y 2003, quienes alegaron no haber recibido atención médica hasta 2006, cuando se les comenzó a brindar de forma incompleta.

Según ONUSIDA, en 2016 Guatemala registró 2.900 nuevas infecciones por VIH y 1.600 muertes relacionadas con el sida. El contagio del virus ha crecido 167% desde 2010, según el organismo de la ONU.

En la audiencia, el médico costarricense Ricardo Boza, quien analizó 20 expedientes de portadores del VIH en Guatemala, cuestionó el tratamiento que recibieron en los centros de salud pública.

“Ningún expediente cumplía con estándares internacionales establecidos, en ninguno de los expedientes encontré historial clínico ni exámenes físicos adecuado”, relató Boza, presentado como perito de las víctimas.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actúa como fiscal ante la corte, Guatemala comenzó a aplicar el tratamiento contra el VIH en 1999 y solo benefició entonces a 13% de la población que lo requería.

De acuerdo a los datos de la CIDH utilizados para llevar el caso actual ante la corte, de 2000 a 2003 el Ministerio de Salud guatemalteco brindó tratamiento a 27 personas, cifra que subió a 370 en 2005, de 55.000 personas registradas en ese entonces en el país con el virus.