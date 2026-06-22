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Por tercera ocasión, el combustible se mantendrá con el mismo precio

Redacción Nacionales 22 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Por tercera ocasión, el combustible se mantendrá con el mismo precio 85 Vistas

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Redacción Nacionales

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La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles se mantendrán sin cambios del 23 de junio al 6 de julio de 2026.

La gasolina superior seguirá en $4.74 en la zona central y $4.75 en occidente y oriente; la regular en $4.41 en la zona central y $4.42 en el resto del país; mientras que el diésel conservará un precio uniforme de $4.44 en las tres regiones.

La institución explicó que la estabilidad responde a factores internacionales que generan incertidumbre en el mercado de hidrocarburos. Entre ellos, la suspensión de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano y el anuncio de Irán sobre un nuevo cierre en el estrecho de Ormuz, lo que afecta los fletes marítimos y presiona los precios internacionales del petróleo.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina ha registrado seis aumentos y en tres ocasiones se ha mantenido estable, sin registrar bajas.

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