Por tercera ocasión, el combustible se mantendrá con el mismo precio

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles se mantendrán sin cambios del 23 de junio al 6 de julio de 2026.

La gasolina superior seguirá en $4.74 en la zona central y $4.75 en occidente y oriente; la regular en $4.41 en la zona central y $4.42 en el resto del país; mientras que el diésel conservará un precio uniforme de $4.44 en las tres regiones.

La institución explicó que la estabilidad responde a factores internacionales que generan incertidumbre en el mercado de hidrocarburos. Entre ellos, la suspensión de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano y el anuncio de Irán sobre un nuevo cierre en el estrecho de Ormuz, lo que afecta los fletes marítimos y presiona los precios internacionales del petróleo.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina ha registrado seis aumentos y en tres ocasiones se ha mantenido estable, sin registrar bajas.

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