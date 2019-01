PONER ASI (Ocurrente colaborador)

San Salvador, 2 de enero de 2019.

Sr. Hugo Martínez:

Reciba de un obrero salvadoreño un cordial saludo, espero que Dios nos proporcione a todos y cada uno de los salvadoreños sabiduría para elegir la mejor fórmula presidencial y de esa manera el desarrollo democrático siga avanzando, aprovecho para hacerle un comentario respecto a la campaña política y al candidato de derecha del partido GANA.

Me encontraba esperando las medicinas de las farmacias del ISSS por Metrocentro y escuché la plática que tenían dos personas sobre la campaña política, una de ellas le decía a la otra que su suegra nunca ha votado, pero que hoy sí iría a votar por el barbudo, ya que él tiene el valor de denunciar la corrupción, a los partidos les dice que son ladrones y que regresen lo robado.

Luego me preguntaron qué opinaba de ese candidato y yo les dije que ningún salvadoreño tiene que olvidar que dicho candidato es un comerciante astuto, que conoce todas las técnicas del capitalismo para vender cualquier cosa, especialmente la idea de ser presidente. Por esa razón hay que analizar todo lo que dice y aquellos que conforman directa o indirectamente su equipo de campaña, ya que todos tienen la misma cantaleta.

¿Lo hacen porque son patriotas? A mí me parece que no lo son, pues no es lo mismo que la denuncia de la corrupción la haga el cardenal Gregorio o un líder como el Sr. Navas de la iglesia El Camino, que me parece son patriotas y no estos señores que más parecen de un circo o creen que lo hacen porque aman profundamente a su patria.

La interlocutora siguió: mi suegra escuchó decir que la abuelita de este candidato nació a pocos metros de donde nació Jesucristo, ¿será cierto?, me preguntó. A lo mejor sí, le contesté, y en la medida que avance la campaña política puede decir cualquier cosa. Puede salir diciendo, por ejemplo, que San José es su tío y hay que esperar que diga cualquier cosa, pide que voten por sus ideas pero no explica cómo las va a desarrollar.

Hugo, yo soy un obrero salvadoreño con sesenta y cinco años de edad y casi cincuenta años de darle seguimiento a la evolución política de nuestro pueblo, espero que Ud. y Karina lleven a nuestro país a un desarrollo democrático. Como cristiano católico le pido a Dios que ilumine a cada salvadoreño para votar correctamente.

Att. Luis Torres