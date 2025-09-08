Policía Nacional de Honduras captura a cabecillas de Pandilla 18

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

La Policía Nacional de Honduras anunció este domingo la captura de seis miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18 en la ciudad de San Pedro Sula, en el norteño departamento de Cortés.

Efectivos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), unidad especializada del instituto armado, procedieron al arresto de los cabecillas de la también conocida como Barrio 18 en la considerada capital industrial del país centroamericano.

Los detenidos, en su mayoría jóvenes, cuentan con un amplio historial por delitos de extorsión, sicariato, tráfico de armas y venta y distribución de drogas en la colonia sampedrana Pradera.

Según el informe policial, tres de los delincuentes apresados habrían participado de manera directa en el homicidio de estudiantes en la región de Cortés. Durante la operación, la Dipampco decomisó 318 bolsitas plásticas transparentes en forma de punta con cocaína y tres paquetes sellados con marihuana en su interior.

Además, confiscó varios cargadores metálicos, 34 cartuchos metálicos color amarillo con diferentes leyendas en sus bases sin percutir calibre 5,56 milímetros, cinco teléfonos celulares, tres armas de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y 27 cartuchos metálicos calibre 9,0 milímetros.

El gobierno hondureño defiende que la ampliación del estado de excepción parcial, puesto en marcha en 2022 para reducir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios del país, es una herramienta legal esencial para enfrentar la criminalidad causada por las maras y pandillas.

Esos grupos delictivos dominan algunos barrios con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.

