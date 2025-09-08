Países Bajos lidera grupo en eliminatorias mundialistas de fútbol

Compartir

Kaunas, Lituania/Prensa Latina

Países Bajos derrotó este domingo 3-2 a Lituania como visitante en el Estadio Darius & Girenas y continuó encabezando el grupo G en las eliminatorias europeas rumbo a la Copa Mundial de fútbol.

Los dirigidos por Ronald Koeman sumaron su tercer triunfo en esta fase con un empate para contabilizar 10 puntos y romper por el momento el abrazo con Polonia y Finlandia, equipos que se enfrentarán en esta jornada.

Un golpe efectivo de derecha de Memphis Depay en el minuto 11, sobre un pase de Cody Gakpo, le dio la ventaja a «La Naranja Mecánica» y lo convirtió en el futbolista con más goles en la historia con su selección nacional.

En el 33 Quinten Timber amplió la diferencia para los neerlandeses, pero antes de finalizar la primera mitad Guidas Gineitis mandó el balón al fondo de la redes con un disparo de zurda y Edvinas Girdvainis hizo lo mismo con la cabeza, para igualar el marcador y enloquecer a la fanaticada.

Pero la alegría duró poco en las tribunas. Un testarazo de Depay, tras una asistencia de Denzel Dumfries, marcó la ventaja definitiva para los tulipanes, a media hora del pitazo final. Este domingo Georgia goleó 3-0 a Bulgaria en la llave E, para llegar a tres puntos e igualar con España y Türkiye, que tienen pactado su duelo hoy en la noche en la ciudad turca de Konya.

