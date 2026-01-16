Pobladores de San Francisco Angulo rechazan negociación por proyecto de relleno sanitario 

Colaborador

Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente, denunciaron que el pasado 12 de enero representantes de la empresa CYEEMSAL continuaron con presuntos actos de hostigamiento contra pobladores que se oponen al proyecto de relleno sanitario.

Según la comunidad, la empresa ha intentado entablar negociaciones con los habitantes, ofreciendo dádivas a cambio de permitir la continuidad de la tala y la construcción del relleno sanitario en la zona.

“Como pudo observarse en la reunión sostenida entre la comunidad y representantes de la empresa, la población fue clara en que no permitirá la instalación del basurero. Sin embargo, persiste la insistencia: ya han ingresado maquinaria para continuar con la tala y la destrucción del medio ambiente. Incluso, el 23 de diciembre, la empresa intentó ingresar a medianoche con un tractor, pero la comunidad lo impidió. Desde entonces, los habitantes mantienen resguardado el terreno”, informaron voceros comunitarios.

Pese a los intentos de la empresa, la comunidad ha manifestado que no van a permitir de que se construya este basurero que está siendo impulsado por la Asociación de Municipios Los Nonualcos, que son varios distritos que componen esta asociación de municipios que pretenden llenar este espacio de basura durante 50 años.

Por su parte, el Movimiento por la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales de San Francisco Angulo presentó el pasado 5 de enero la información requerida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con el objetivo de fortalecer la denuncia interpuesta para frenar el proyecto, el cual afectaría a más de 400 familias y fue prohibido por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018.

Los pobladores recordaron que existen antecedentes jurídicos que respaldan su oposición y reiteraron que la comunidad se mantiene organizada para exigir el respeto a la resolución de la PDDH. Asimismo, demandaron que la Asociación de Municipios Los Nonualcos cese su intención de intervenir el territorio y detenga el hostigamiento contra la comunidad.

La comunidad también denunció intentos de soborno por parte de la empresa. “Han buscado acercarse a personas específicas, pero la comunidad está cohesionada. A pesar de estos ofrecimientos, tenemos claro que no vamos a permitir la construcción del relleno sanitario ni del basurero en la zona”, concluyeron.