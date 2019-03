PNC, prevención de la violencia y rehabilitación: principales retos del gobierno de Bukele

Joaquín Salazar

El próximo primero de junio el presidente electo Nayib Bukele, asumirá el mando de gobierno. Cinco años en los que ejecutará su Plan Cuscatlán. Principalmente el tema de seguridad, que ha prometido llevar un promedio de mil muertes violentas por año y reducir los niveles de violencia en el país.

Ante esto, existen prioridades que deber ser enfocadas por el nuevo gobierno, esto de acuerdo al padre Antonio Rodríguez, criminólogo y experto en seguridad social.

Rodríguez aseguró, que el nuevo gobierno debe enfocarse en tres ejes fundamentales. El primero de ellos, en la modernización de una Policía Nacional Civil (PNC), que esté verdaderamente bajo la filosofía de “policía comunitaria” concepto que acuñó incorporó Benito Lara. Situación que abonará a la depuración de la corporación policial.

“Tiene que hacerle creer que la policía esté convencida de la doctrina de los Derechos Humanos, al respeto irrestricto de los derechos humanos, lo cual no es contraproducente, a la vez genera paz y los policías tienen que convencerse de que no este estigmatizando a jóvenes, criminalizando comunidades y juventudes, ese no es el camino. La policía tiene que ser amiga de los jóvenes que tienen actitudes antisociales, pero tiene que acercarse platicar no para condenarlo, sino que para ayudarles a transformar sus vidas”, afirmó el sacerdote.

Asimismo, el segundo desafío que tiene el nuevo gobierno es invertir y profundizar el programa: “Yo Cambio”, ya que es un proyecto exitoso de este gobierno. “Proyecto que necesita dinero y necesita mentes inteligentes y sabiduría de expertos, para que tengan la capacidad de hacer verdaderos centros penales como espacios de rehabilitación”, dijo.

El tercer desafío para el gobierno de Bukele, es dividir las funciones del ministerio de justicia y seguridad pública. Ya que tiene que haber un ministro de justicia dedicado a centros penales y a la policía y tiene que haber un ministro de prevención social de la violencia y la atención a víctimas, explicó Rodríguez.

“Hay que platicar y hay que dialogar, ¿qué genera tanto conflicto?, ¿por qué hay tantos jóvenes que se vinculan en otras actividades? hay que preguntarle qué es lo que genera conflicto y ver cuáles son las soluciones, ya que los jóvenes no quieren, ni en la cárcel, ni el hospital, ni tampoco quiere el cementerio creo que muchos jóvenes quieren oportunidades”, comentó.

En cuanto al Plan Cuscatlán, el sacerdote asegura que tiene elementos de “exitosos” del gobierno actual. Tales como el fortalecimiento de la PNC en áreas de investigación del delito.

“El plan Cuscatlán, también habla de un elemento importante que es el tema de la violencia cultural decir y cómo hacer que los salvadoreños empiecen creer que solo vamos a lograr la paz con actitudes pacíficas. Siempre se considera que a los pandilleros hay que matarlos y nos hemos dado cuenta que son acciones muy populistas en un país herido, un país con tantas víctimas”, afirmó.

También, el sacerdote explico que el gobierno de Bukele, debe darle continuidad al Plan El Salvador Seguro, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, de igual manera con el impuesto a la seguridad pública.

“Me parece que el impuesto a la seguridad que todos los salvadoreños pagamos a través de las recargas telefónicas, es un dinero que recauda el Estado para mejorar uno de los grandes problemas que tenemos, no recomiendo al nuevo gobierno quitar esa idea de que va a quitar el impuesto a la seguridad pública”, aseguró.

Logros FMLN

Por otro lado, el sacerdote también realizó una evaluación de las administraciones del FMLN, en materia de seguridad, afirmando que el mayor logro fue durante la administración de Manuel Melgar y Benito Lara, como Ministros de Justicia y Seguridad Pública. Ya que durante sus periodos se impulsaron los principales ejes de la política de seguridad pública y se estableció el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

“El enfoque que posicionaron dos grandes personas, que son los políticos ideólogos del partido FMLN, pues tengo que felicitar las ideas de Manuel Melgar, en los primeros años del 2009 y 2010 que impuso los 5 ejes del plan. Ya que fue el pensador de los cinco ejes de las estrategias de seguridad y se debe a la coordinación interinstitucional con muchos sectores, que genero Manuel Melgar, antes de llegar a ser ministro y después de ser ministro lo retomo. Mientras que en los primeros años de Sánchez Cerén, el ministro Benito Lara, impulsó el consejo nacional de seguridad”, explicó.

Para Rodríguez, lo que fracasó en estos diez años fueron las estrategias de los dos ministros con carrera policial y militar de David Munguía payés y Mauricio Ramírez Landaverde; las cuales a su juicio han sido fracasadas porque ha sido estrategias que han violado los tratados internacionales de derechos humanos y han sometido al país a cuestionamientos muy serios por los llamados enfrentamientos de pandillas contra policías, dejando 1,600 personas asesinadas por las fuerzas públicas militares y policiales.

“La estrategia policial militar o policiaca militar de la seguridad es la que ha fracasado, estrategia que venía fracasando de los gobiernos de ARENA, mientras que la estrategia de los ministros de los miembros orgánicos del FMLN, es una estrategia exitosa, me produce tristeza que el FMLN tuvo que sacrificar a sus ministros político-ideológicos vinculados al partido, para privilegiar la estrategia policial-militar que ha fracasado”, afirmó.

El sacerdote explicó que no hay logros que celebrar por parte del gobierno de Sánchez Cerén, en seguridad. “En seguridad no hemos tenido absolutamente todavía ningún éxito, los mismos niveles que están de violencia son los niveles que tenía el país en el 2008 y 2009, los niveles de la muerte de policías -nunca vistos en la historia de El Salvador- pues tenemos más de 400 policías asesinados en los años del ministro Landaverde. No es cierto que se ha podido detener los feminicidios”, sostuvo.