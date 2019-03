Colegio Médico de ES da su respaldo a Ginecólogo

Mónica Melara

El Colegio Médico de El Salvador, da a conocer su postura ante una acusación por supuesto delito sexual por parte de un ginecólogo del ISSS de Zacatecoluca.

El 25 de febrero una paciente presentó una denuncia contra el Dr. Mario Alberto Valle Ángel, especialista en ginecología y obstetricia; el cual labora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en Zacatecoluca departamento de La Paz.

El presidente de esta institución, Milton Brizuela cree en el profesionalismo del doctor Valle, y lamenta que el ISSS no brindara el espacio para realzar la conferencia en el centro médico donde sucedieron los hechos y que este no cuente con el suficiente personal; ya que en el momento de atención a la supuesta víctima no la acompañaba ninguna enfermera.

“Estas acusaciones sin fundamento no solo dañan al medico en particular, si no de todo el gremio y más aún la imagen ante la familia” afirmó Brizuela, presidente del Colegio Médico.

Por tanto el presidente de la Asociación de Obstétrica y Ginecología, Miguel Ángel Guidos dio a conocer como se realiza “el tacto vaginal” y este tipo de atenciones médicas que incluye temas de intimidad o dignidad de la paciente, debe ser acompañado por una enfermera para ser garante del doctor y la paciente.

El colegio médico afirma que en los exámenes realizados por Medicina Legal a la víctima, no muestra ningún daño físico ni psicológico. Y pide a las autoridades informar a las pacientes como se realiza los exámenes ginecológicos.

El Dr. Valle, sufrió un quebranto de salud por el impacto de los hechos, y fue atendido en el centro de salud que labora, hasta el momento no se ha suspendido o retirado del trabajo y sigue atendiendo con normalidad a sus pacientes.

El gremio de profesionales de la salud, deja a criterio del Valle interponer una contra demanda en caso de demostrar su inocencia.