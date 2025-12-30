Página de inicio » Nacionales » PNC detiene en Ciudad Arce a sospechoso de homicidio 

PNC detiene en Ciudad Arce a sospechoso de homicidio 

Redacción Nacionales 29 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en PNC detiene en Ciudad Arce a sospechoso de homicidio  255 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este lunes un homicidio en Ciudad Arce, La Libertad Centro. La víctima es un hombre de 70 años, quien fue lesionado en el rostro con un objeto contundente.

El responsable, según la PNC, fue capturado e identificado como Rigoberto Isaí Montes Lima, de 44 años, quien supuestamente confesó haber cometido el crimen.

Según la institución policial, días atrás, el victimario había contratado a la víctima para realizar «ritos espirituales» con el fin de que su compañera de vida regresara con él. Sin embargo, ayer, mientras departían bebidas alcohólicas, la víctima le manifestó que no pudo terminar el trabajo y además hizo comentarios sobre el físico de la mujer. Ante esto, el agresor se enfureció y lo golpeó en la cabeza con un tronco.

El sospechoso será remitido por el delito de homicidio.

