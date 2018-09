PNC comprometida para erradicar la violencia hacia las mujeres

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Girasoles, la flor favorita de Carla Ayala, rodearon su féretro. Las lágrimas de la familia no pudieron resistir más, al sentir que ya no verán más a una hija, una madre, una esposa. Este viernes fueron sepultados los restos mortales de la agente, asesinada el 29 de diciembre del 2017, situación en la que la familia está cerrando un capítulo en esta historia que no ha terminado.

21 disparos fueron lanzados al aire, al momento de guardar un minuto de silencio, en honor de la agente policial. Luego de 20 años de carrera, Carla Ayala fue despedida con honores por todos los titulares de Seguridad; entre ellos, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director policial, Howard Cotto. Ambos enfatizaron en la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres.

“Mientras quede un solo un elemento que crea que puede disponer del cuerpo y de la vida de una mujer, no podemos descansar ni parar; reconocemos que se ha avanzado mucho, desde hace muchos años se ha encarado este problema”, explicó Ramírez. Enfatizó que es necesario tomar el ejemplo de Carla Ayala y luchar por erradicar la violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera de la corporación policial.

Situaciones de violencia no serán toleradas en la corporación policial, enfatizó Cotto, quien reiteró el apoyo a la familia y dijo que no descansará hasta encontrar al principal sospechoso del asesinato, Juan Josué Castillo. Ayala ingresó a la corporación policial en la Promoción 49 del nivel Básico de la ANSP, graduándose el 25 de marzo de 1998. Fue parte de diversas delegaciones policiales como en Osicala, San Carlos, en Morazán; Ciudad Futura, en Mejicanos, y la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de San Salvador, lugar donde se encontraba antes de morir.