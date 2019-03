Pido que me den el beneficio de la duda y que salga la verdad a la luz: magistrado Escalante Díaz

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Eduardo Jaime Escalante Díaz, se presentó ante la Cámara Primera de la Penal de la primera sección del centro, donde se le notificó que la audiencia inicial será el próximo martes 26 de marzo a las nueve de la mañana, la que será realizada por dicha Cámara.

Luego de ser notificado el magistrado, pidió paciencia y que le den el beneficio de la duda, ante los señalamientos que enfrenta. Ya que considera que existen otros tipos de intereses bajo la acusación que pesa en su contra.

“Una vez declaren mi inocencia voy a dar todas las explicaciones. Les agradezco a las miles de personas que me han externado su confianza en mi. A los que no conozco les pido que me den el beneficio de la duda. Dejen que el proceso camino y que salga la verdad de la luz, y podamos deducir quien está atrás de esta canallada”, manifestó.

El magistrado, junto a su abogada, no quiso externar sobre los hechos, simplemente se limitó a decir que hay que esperar el tiempo de la investigación que deberá realizar la Fiscalía General de la República.

De momento, el magistrado ha pedido dos meses de permiso a la Corte Suprema de Justicia, para solventar su situación legal, además, no cuenta con fuero constitucional.

De acuerdo con la Fiscalía, el 19 de febrero, la menor se encontraba junto a otros niños en Residencial Altavista, en el municipio de Soyapango, cuando presuntamente el ahora procesado le lanzó dinero y posteriormente hizo tocamientos indebidos a la niña.