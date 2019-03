Organizaciones demandan salida del sector empresarial en Ley General de Aguas

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

La marcha de un centenar de organizaciones ambientalistas, salud, derechos humanos e iglesias, fue el segundo mensaje colectivo y pulso de presión social, contra el sector de la industria cañera que utiliza el recurso hídrico, así como, a los diputados que integran la comisión legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático.

En el marco de la conmemoración del “Día Mundial del Agua”, representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, anunciaron que seguirán luchando en las calles por reivindicar este derecho inalienable del ser humano, que por el momento ha sido pisoteado por el primer órgano del Estado. A la consigna: “Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo”, el movimiento social organizado marchó en una acción de protesta hacia la compañía azucarera, para advertirles que no permitirán que sean “juez y parte”, en la junta directiva de la Autoridad del Agua, ni que sigan apropiándose del agua en la zona rural, en detrimento de la población.

“Estamos claros, no nos alegran las últimas acciones de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, es una payasada que están haciendo las fracciones de derecha, con el único objetivo de bloquear la discusión. Y ahora el acuerdo es regresar a cero en la discusión ¿y qué consiguen con eso? que estos señores (agroindustria azucarera), sigan explotando sin control el agua, sigan contaminando el agua y sigan desgraciando la salud de las personas en El Salvador”, dijo Carlos Flores, de ECOS.

La lucha social de las organizaciones con el fin de reivindicar los derechos humanos de la población, ha sido histórica, reseñó Margarita Posada (FNS), al afirmar que el tema del agua lo van a pelear como lo hicieron con la salud, los medicamentos y la minería, en las cuales el pueblo mostró su “músculo”, para presionar a la clase política.

“Creo que ha quedado claro con esta marcha, que el pueblo no va a permitir que incorporen a los mercaderes dentro del ente rector del agua. Ellos deben ser regulados, no ser reguladores y no les vamos a permitir que se tomen la autoridad de definir la prioridad en el uso, cánones y tarifas del agua, un bien natural que tiene que está relacionado con la vida”, indicó.

“Un punto de honor para las organizaciones es la salida de la empresa privada del ente rector”, acotó Rodolfo Calles, de CRIPDES, y consideró viable retomar los 92 artículos ya consensuados por la comisión legislativa, que fueron desechados el 5 de junio del año pasado, por la diputada Martha Evelyn Batres, en común acuerdo con los partidos GANA, PCN y PDC.

“Allí (92 artículos) hay tiempo dinero y recursos invertido y es todo un esfuerzo ganado en esa discusión, valdría la pena retomar esos artículos, porque volver a cero, es dar oportunidad a las personas que se apropian de estos recursos, seguir sin una regulación del Estado. Y al comenzar de cero nuevamente, quien paga todo ese trabajo es el pueblo, esto no es factible en términos de economía del país”, sugirió.

Similar reacción, expresó Luis González, de UNES, quien consideró que la lógica de la comisión legislativa es flexible, porque luego de negarle a la sociedad civil, participar de sus acuerdos que permitían mayor presencia de la empresa privada en autoridad del agua, retrocedieron ante las primeras acciones de presión social.

“Ya se había discutido retomar los 92 artículos (2012-2015), pero si deciden retomar los cuatro anteproyectos ya presentados, allí están las propuestas de gobierno, Foro del Agua, Regantes y ANEP, urge una ley de agua, por la grave crisis hídrica, pero no queremos cualquier ley, queremos una normativa que tenga gestión pública, participación ciudadana, visión de cuenca, el acceso universal al agua con saneamiento y el reconocimiento al derecho humano al agua”, sostuvo.

El Día Mundial del Agua, se celebra desde 1992, por la ONU, que está relacionada a la crisis hídrica mundial, cifras oficiales dan cuenta que dos mil millones de personas en el mundo, no tienen agua potable.

En El Salvador, se considera que hay dos millones de personas que también no gozan de agua potable. Asimismo ANDA reporta que 45 pozos de la zona metropolitana se secaron en un lapso de diez años. Y que el nivel freático (agua subterránea) de los demás pozos, van decreciendo 1.5 metros por año.