Piden libertad para veteranos recluidos sin juicio desde hace dos años

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este domingo, colectivos sociales se concentraron frente a la Penitenciaría Occidental de Santa Ana, para realizar una Tribuna (plantón) y exigir la libertad de los veteranos y excombatientes de guerra detenidos hace más de dos años sin la oportunidad de tener un juicio.

Es de recordar que la audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos se ha suspendido en dos ocasiones por problemas de conexión y citas médicas de los procesados.

Junto a los veteranos y ex combatientes también está detenido el comunicador Luis Alberto Menjívar. Todos fueron acusados hace más de 2 años, por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.

Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), manifestó que las autoridades están cometiendo una injusticia contra los veteranos. “Queremos hacerles llegar a nuestros compañeros presos políticos el mensaje de solidaridad y de esperanza, y que sepan que estamos luchando por su libertad, ante la injusticia que se ha cometido contra ellos”.

Sobre la suspensión de la audiencia única, no ha habido una programación para fijar una nueva fecha, “por eso estamos aquí para transmitir esa solidaridad y exigir de una buena vez que se realice esa audiencia preliminar porque estamos seguras y conscientes que los compañeros son inocentes. El caso de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, la Fiscalía no tiene ninguna prueba y por eso ha sido el retraso”, destacó Palacios.

Según comentó Palacios, las condiciones en la que viven los veteranos dentro de las cárceles son “inhumanas”, ya que son de hacinamiento, mala alimentación y falta de atención en salud. «Estamos conscientes de que son inocentes, les han inventado los delitos y ya es demasiado tiempo de tenerlos encerrados sin ningún juicio justo», puntualizó Palacios.

La sindicalista Erica de León también viajó hasta Santa Ana para solidarizarse con los veteranos de guerra detenido y recordar a sindicalistas capturados sin haber cometido delitos. “El día de ayer (sábado) 3 de octubre, que es nuestra inspiración y estar apoyando a los compañeros, se cumplieron cuatro años del fallecimiento del sindicalista José Leónidas Bonilla, quien fuera la primera víctima de este régimen de excepción, encarcelado injustamente; un mayo de 2022 se le concedió la audiencia pero, se le suspendió, y se le pasó para agosto: demasiado tarde porque a él se le llevó a un hospital solo para morir; eso es lo que no queremos para cada uno de nuestros compañeros (veteranos) de la Alianza El Salvador en Paz”, expresó, de León.

A los veteranos de guerra se les ha procesado aplicándoles el régimen de excepción, con el fin de prorrogar el periodo de instrucción y retardar las audiencias.

Otro de los participantes en la actividad de solidaridad dijo que el régimen de excepción se ha vuelto “prácticamente una política de Estado para mantener bajo control, persecución y asedio a las voces disidentes”, ya que se ha capturado a los “compañeros” “sin pruebas convincentes, sin evidencias concretas y después se les están armando los juicios”.

Lourdes Palacios brindó un mensaje en una de las paredes del centro penal con el objetivo que los veteranos de guerra lo escucharan y se sintieran acompañados. Hasta el momento, el Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado no ha dictado una fecha de audiencia; por lo que, los amigos, familiares y defensa técnica hacen un llamado al tribunal para que pueda programar la audiencia única.

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