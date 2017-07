Piden liberar auditorías en Probidad para evitar filtraciones interesadas

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, consideró que la reserva de información decretada por la Corte Suprema de Justicia sobre las auditorías abiertas en la sección de Probidad deben estar abiertas al público desde su fase inicial de investigación para evitar la manipulación de la información por fuentes y medios interesados.

La Corte Suprema aprobó en días recientes suspender la entrega de información al público de todos los procesos abiertos a investigación y autorizó la divulgación solo de sus resultados finales, aseverando que publicar material cuando la auditoría apenas ha iniciado o no ha culminado, estaría violando la presunción de inocencia del funcionario investigado.

Sin embargo, Rodríguez dijo anoche en canal 10 que este veto a la información de Probidad ya está dando paso a la manipulación en el uso de la información como quedó evidenciado la semana pasada cuando el Diario de Hoy publicó una información clasificada, que fue filtrada desde esa instancia de la Corte Suprema de Justicia.

“Vamos para atrás, o sea, que en vez de más transparencia, hoy vamos de vuelta a la filtración de información que a mí me conviene, que al medio donde trabajo le conviene, para que digan lo que a mí me conviene, siendo así mejor publiquemos transparentemente las cosas”, consideró Rodríguez.

En un principio, Rodríguez se había mostrado a favor de evitar el manoseo informativo de los nombres de las personas indagadas, para frenar los juicios mediáticos que terminan condenando de manera anticipada a los funcionarios ante la opinión pública. “Cuando la corte decidió hace unos días reservar determinados procesos, yo dije que me parecía bien porque en realidad lo que me interesaba era que se movieran los procesos, pero este morbo de que todos los días sacamos algo, no me parecía muy positivo y que era bueno que estos lleguen a su fin y no manosear demasiado a las personas, sea quien sea”, explicó.

Pero luego de las filtraciones publicadas la semana pasada por un medio de comunicación y los cuestionamientos de una magistrada de la Sala de lo Penal por la falta de avance en los casos investigados, lo hizo llegar a la conclusión que la reserva de los casos en lugar de garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las personas, pone a algunos funcionarios en desventaja frente a otros que gozan de la protección de ciertos medios.

“Esa combinación de la decisión tomada por la Corte y ese artículo publicado por el Diario de Hoy, dije: estamos igual que en el pasado, si sale algo es porque los periodistas lo consiguen filtrar porque tiene un chero (amigo) o un interés adentro, en desmedro de reglas iguales y el conocimiento público”, señaló el funcionario. Rodríguez lamentó el manipuleo informativo que trata de implantar en la opinión pública la idea de que la corrupción en el país comenzó en 2009 cuando llegó al poder la izquierda, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que fue con la salida del poder de los gobiernos de ARENA que se ha logrado más transparencia y acceso a información que antes estuvo protegida y vetada a la ciudadanía. “Se comenzó a cambiar en 2009 con virtudes y defectos y está sujeto a supervisión pública como cualquier cosa y como cualquier periodo, pero ha generado una atención terrible como que la corrupción apareció hace seis años y alguien la traía bajo el brazo”, cuestionó.

Por otro lado, Rodríguez también se refirió a la petición que han hecho al Instituto de Acceso a la Información Pública para que esa instancia libere información relativa al proceso de saneamiento de la banca y qué paso con aquellas personas que tenían deudas. Recientemente, el Fondo FOSAFI negó la entrega de esta información a una persona que hizo la solicitud, aparentemente debido a que los directivos de esa institución tienen temor de ser demandados por hacer pública información relacionada con transacciones bancarias.

“Todo lo que tiene que ver con el mercado aquí es secreto, lo que se quiere abrir aquí solo es aquello que tiene que ver con el Estado”, señaló.