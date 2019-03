Periodistas denuncian últimos despidos abuso laboral y policial

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

La Mesa de Protección a Periodistas, dio a conocer situaciones que perjudican a reporteros y empleados de los medios de comunicación como continuada inestabilidad laboral, la demanda laboral en contra del presidente del Club Deportivo L.A. FIRPO, y la intimidación por parte de un agente de la Policía Nacional Civil (PCN).

El pasado mes fueron despedidos al menos diez empleados del Diario de Hoy con presunto motivo de falta de presupuesto que, a pesar de otorgar indemnización, no se siguió el procedimiento adecuado, explicaron los representantes de la Mesa. Entre los damnificados se encuentran jefaturas, periodistas, editores y diseñadores.

Por otra parte, Diego Alemán ex empleado de FIRPO interpuso una demanda contra Modesto Torres Presidente del Club Deportivo por incumplimiento de pago: “Modesto Torres se burló de mí no pagándome 3 meses de salario y me dejó ignorado” dijo el afectado.

Además, el presidente del Firpo le pidió que abriera tres cuentas de teléfono a su nombre “eso me ha causado serios problemas económicos incluso de vivienda, él sabe muy bien y por capricho no quiere pagar” dijo el periodista y agregó que el monto a pagar por perjuicios asciende a 3 mil dólares.

Asimismo, el periodista independiente Alfredo Aguilar sufre desde el 2015 agresión física y psicológica por parte de un agente policial en Zacatecoluca. Ante los hechos el reportero solicitó a las autoridades tomar cartas en el asunto porque el jefe inmediato del agente lo apoyó.

Al respecto, la Mesa de Protección a Periodistas denunció el despido masivo y el clima de acoso laboral, y reiteró la importancia de la aprobación de la “Ley de Protección Integral para Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras relacionadas a la Información”, que aún está pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador.