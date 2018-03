Partidos políticos de derecha alejados de derechos humanos de la ciudadanía

Compartir ! tweet





Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, reprochó la postura de los partidos políticos de derecha en la Asamblea Legislativa que han negado su apoyo a los anteproyectos de la Ley General de Aguas, de Soberanía Alimentaria y la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República para declarar derecho humano el agua y la alimentación.

Con el slogan “Si no votó por tu derecho a la alimentación, no votés por su reelección”, Blanco aseveró que la mayoría de los diputados que negaron los votos a estos importantes proyectos de beneficio colectivo y social, van de nuevo a un segundo período legislativo y no cuentan con ninguna robustez moral para ocupar una curul como representante del pueblo salvadoreño.

“Sabemos quiénes son sus financistas, como las compañías azucareras, los cañeros, las empresas constructoras y urbanizadoras, distribuidoras de vehículos, farmacéuticas, agroindustria, comercializadoras de alimentos procesados y todo el poder económico que representan los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC. Esas fracciones han negado los votos siempre y constantemente en contra de leyes que protejan a la población”, reafirmó.

El tiempo de espera es claro para Adalberto Blanco, son diez años sin contar con una Ley de Soberanía Alimentaria y General de Aguas, así como seis años esperando la ratificación del artículo 69 de la Constitución, lo cual ha llevado a las organizaciones sociales que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria a señalar a estos funcionarios e inhabilitarlos por faltar al deber de legislar por el bienestar de la población.

“Adelmo Rivas, diputado de Sonsonate por GANA, es además representante del Frente Parlamentario contra el Hambre, un espacio regional que busca erradicar este flagelo. Se niega rotundamente a apoyar una Ley de Soberanía Alimentaria. El diputado Mario Marroquín (ARENA) de la zona cafetalera de Santa Ana, se niega a votar por esta ley de soberanía y se le suma Mario Ponce (PCN), y este, uno de los más duros, ni siquiera ha leído nuestras propuestas”, explicó.

Zulma Larín lamentó que los bienes naturales no sean protegidos como derechos constitucionales como lo hacen otros países. Y que permitan una explotación extractiva del agua y la contaminación de las tierras con agrotóxicos, foliares que lejos de generar abundancia de alimentos solo eleva y encarece frutos, cereales o verduras.

“Debemos escoger a hombres y mujeres que representen nuestros intereses de forma genuina a este pueblo. Debemos cambiar la correlación de fuerzas y en la toma de decisiones que puedan garantizar y definir políticas de protección, de seguridad, como es el agua y la alimentación. Y es por esto que la Mesa por la Soberanía Alimentaria vamos a seguir trabajando para evitar el incremento de la depredación del medioambiente, mercantilización del agua y la alimentación”, puntualizó.