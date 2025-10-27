Partido de Milei se impone en elecciones legislativas de medio término en Argentina

BUENOS AIRES/Xinhua)

El partido de Javier Milei se impone en las elecciones de medio término en Argentina, reporta la prensa local.

Los centros de votación en las elecciones legislativas de medio término llevadas a cabo este domingo en Argentina cerraron a las 18:00 hora local (21:00 GMT) con una participación de más del 58 por ciento del padrón electoral, difundieron las autoridades electorales.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina detalló que de acuerdo con datos actualizados hasta las 17:00 hora local (20:00 GMT), la jornada de votaciones transcurrió con normalidad y sin incidentes mayores, al estar habilita para sufragar más de 36,4 millones de ciudadanos.

Los argentinos acudieron este domingo a las urnas para elegir 24 senadores y 127 diputados a nivel nacional, en unos comicios considerados por los analistas como una prueba para los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei.

La oferta electoral de la jornada incluyó a la fuerza oficialista La Libertad Avanza, aliada en algunos distritos con Propuesta Republicana (PRO) de centro-derecha que gobernó entre 2015 y 2019.

Como principales espacios de oposición se ubica Fuerza Patria (Partido Justicialista, peronismo, kirchnerismo) que gobernó entre 2003-2015 y 2019-2023, así como Provincias Unidas con gobernadores de distintas provincias.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa definen únicamente diputados nacionales.

En tanto, en las provincias de Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos, junto con la ciudad de Buenos Aires, los electores votaron para diputados y senadores a nivel nacional.

El escrutinio provisorio comenzará a ser difundido después de las 21:00 hora local (24:00 GMT) de este domingo y el definitivo iniciará cinco días después a cargo de la Junta Electoral.

Los senadores y diputados que resulten electos deberán asumir funciones el 10 de diciembre próximo, al renovarse un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

