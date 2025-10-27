Página de inicio » Deportes » Malos aficionados albos opacaron clásico centro-occidente

Malos aficionados albos opacaron clásico centro-occidente

27 octubre, 2025

Redacción Deportes
Los malos aficionados del equipo campeón Alianza opacaron el clásico centro-occidente al agredir a los aficionados del FAS, al término del partido empatado a 2 golos, y por lo que tuvo que intervenir la policía, mediante las fuerzas especializadas.

La agresión de los malos aficionados albos ocurrió la tarde del sábado sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en sentido hacia Santa Ana, donde varios aficionados del equipo tigrillo resultaron lesionadas, y atendidas en el lugar.

“No vamos a permitir ningún tipo de conducta violenta que atente contra la integridad de otros salvadoreños o genere temor en los espacios públicos. Este acto de intolerancia social no quedará impune, y continuaremos trabajando para garantizar la seguridad de todos, sin excepción”, publicó la PNC en redes sociales.

Pero no toda la jornada 18 del Apertura 2025 se vio opocada por los malos aficionados, pues, en otros escenarios hubo alegría, celebración como ocurrió con Luis Ángel Firpo que volvió a ganar con goleada, y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones.

Partidos del sábado 25 de octubre

CD FAS 2 Alianza 2

Isidro Metapán 0 Cacahuatique 0

Zacatecoluca 1 el Águila 1

Partidos del domingo 26 de octubre

CD Platense 1 Luis Ángel Firpo 3

Hércules 2 Inter FA 1

 

Fuerte San Francisco 1 Municipal Limeño 1

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo                              40 puntos

2. Alianza FC                                        37 puntos

3. CD FAS                                              35 puntos

4. Isidro Metapán                                32 puntos

5. CD Cacahuatique                             24 puntos

6. Águila FC                                           22 puntos

7. Platense                                            21 puntos

8. Municipal Limeño                            21 puntos

9. Hércules                                            17 puntos

10. Inter FA                                            15 puntos

11. Fuerte San Francisco                      14 puntos

12. Zacatecoluca FC                               13 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique        9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán         9 goles

4. Emerson Rivas, Platense                      8 goles

5. Elías Gumero, Luis Ángel Firpo            7 goles

