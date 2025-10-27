Malos aficionados albos opacaron clásico centro-occidente

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Los malos aficionados del equipo campeón Alianza opacaron el clásico centro-occidente al agredir a los aficionados del FAS, al término del partido empatado a 2 golos, y por lo que tuvo que intervenir la policía, mediante las fuerzas especializadas.

La agresión de los malos aficionados albos ocurrió la tarde del sábado sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en sentido hacia Santa Ana, donde varios aficionados del equipo tigrillo resultaron lesionadas, y atendidas en el lugar.

“No vamos a permitir ningún tipo de conducta violenta que atente contra la integridad de otros salvadoreños o genere temor en los espacios públicos. Este acto de intolerancia social no quedará impune, y continuaremos trabajando para garantizar la seguridad de todos, sin excepción”, publicó la PNC en redes sociales.

Pero no toda la jornada 18 del Apertura 2025 se vio opocada por los malos aficionados, pues, en otros escenarios hubo alegría, celebración como ocurrió con Luis Ángel Firpo que volvió a ganar con goleada, y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones.

Partidos del sábado 25 de octubre

CD FAS 2 Alianza 2

Isidro Metapán 0 Cacahuatique 0

Zacatecoluca 1 el Águila 1

Partidos del domingo 26 de octubre

CD Platense 1 Luis Ángel Firpo 3

Hércules 2 Inter FA 1

Fuerte San Francisco 1 Municipal Limeño 1

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo 40 puntos

2. Alianza FC 37 puntos

3. CD FAS 35 puntos

4. Isidro Metapán 32 puntos

5. CD Cacahuatique 24 puntos

6. Águila FC 22 puntos

7. Platense 21 puntos

8. Municipal Limeño 21 puntos

9. Hércules 17 puntos

10. Inter FA 15 puntos

11. Fuerte San Francisco 14 puntos

12. Zacatecoluca FC 13 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique 9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán 9 goles

4. Emerson Rivas, Platense 8 goles

5. Elías Gumero, Luis Ángel Firpo 7 goles

