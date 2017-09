Para quitarse el sombrero

Santiago Leiva

Alianza dio otro golpe sobre la meza. Los blancos dejaron morados de cólera a los chalatecos que vieron cómo los alacranes se quedaron sin veneno ante un rival con credenciales de campeón. El cuadro paquidermo alcanzó anoche su quinta victoria en el certamen y se ha convertido en el equipo a vencer.

Los dirigidos por Jorge “el Zarco” Rodríguez no han encontrado rival que los frene. A la fecha, en siete presentaciones apenas ha concedido dos empates y eso les ha permitido no solo mantener su invicto, si no convertirse en el flamante líder con 17 unidades.

Sobre el césped del estadio “Gregorio Martínez”, Alianza no fue tan contundente como en los partidos anteriores, pero marcó superioridad sobre Chalatenango y le alcanzaron dos goles para regresar con los tres puntos a la capital.

El juego, correspondiente a la cuarta jornada, tuvo un inicio bastante prometedor para los alacranes, unos primeros minutos donde buscaron en más de dos ocasiones la portería defendida por Óscar Arroyo.

Pero, tras los apuros iniciales, los blancos cogieron el ritmo del juego y martillaron frente a la meta de Ismael Valladares. Buscó el gol en dos ocasiones Juan Carlos Portillo y en la tercera mandó con precisión la pelota al fondo de la red.

La cabrita aprovechó un cobro de esquina al ´27, se elevó entre los defensas y mandó de cabeza la pelota al fondo de la portería.

El segundo tanto de la tarde-noche también estaba a la vuelta de la esquina y llegó en un nuevo centro desde la derecha. Fue Jonathan Jiménez quien se hizo del balón, desbordó y centró para Gustavo Guerreño, quien solo tuvo que empujar la pelota a portería.

Para entonces, el cronómetro apenas había cruzado la media hora y Alianza ya tenía en el bolsillo un triunfo prácticamente asegurado.

En el inicio de la etapa complementaria la tónica se mantuvo, pero no hubo más goles que celebrar. En el ´63, Alex Larín sacó un disparo desviado y luego, en el ´71, Luis Hinestroza no supo darle dirección a un balón que le llegó servido con la portería vacía.

El partido se cerró con un remate de Larín que Valladares envió a tiro de esquina para evitar el tercer gol albo. Al final, Alianza firmó una nueva victoria y por ahora dejó a distancia a sus escoltas.

Es que Municipal Limeño, que era su perseguidor, perdió gas en sus últimas presentaciones y ahora se quedó seis puntos abajo. Los cucheros, que jugaron ayer su juego atrasado correspondiente a la séptima fecha, cayeron en casa 1-3 frente al Isidro Metapán.

Edgar Henríquez, a los seis minutos, abrió la cuenta para los jaguares, pero al ´28 empató de penalti Francisco Valladares y eso los llevó a las duchas en igualdad de condiciones.

En el arranque del segundo acto, al ´47, José Ángel Peña consiguió el 1-2, y en el ´79, McKauly Toulloc decretó el definitivo 1-3.