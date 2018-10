“Palestina no está en venta”

@DiarioCoLatino

“Palestina no está en venta. Nosotros, a cambio, por un par de dólares con que nos ayuda Estados Unidos, no estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios”, así lo aseguró el embajador de Palestina en El Salvador Marwan Jebril Burini.

En el Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador, el diplomático señaló que hace una semana Estados Unidos cerró la embajada palestina en Washington pero que “al final les da igual”.

“Nosotros seguiremos luchando. No tenemos nada que perder si ya lo hemos perdido todo, no hay nada que tenga más valor que la casa de uno, la tierra de uno y la hemos perdido”, expresó, respecto a la lucha que como pueblo han librado a lo largo de la historia.

Rabia e ira es el sentimiento de un palestino cuando debe pasar las fronteras para visitar a sus familiares y estas están siendo controladas por el ejército israelí, esto debido a la ocupación que sufren y que les impide tener un Estado independiente y soberano.

“Nadie puede negar a los palestinos sus derechos, su derecho natural, porque no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo vivir en nuestra casa, en nuestra tierra y que nuestros hijos puedan ir a la escuela sin que les pase nada(…) donde los jóvenes puedan estudiar en la universidad que quieran y puedan tener un pasaporte y viajar, lo cual actualmente no pueden hacer si la administración militar no lo permite”, agregó Burini en su intervención.

“Todo vuelve a su cauce y nosotros estamos convencidos que al final, tal vez no lo vemos nosotros o nuestros hijos, pero al final Palestina será Palestina y prevalecerá la justicia”, manifestó Burini, quien también expresó que es doloroso saber que hay más de 6 millones de palestinos refugiados en el mundo, o sea, más de la mitad de las personas con esa nacionalidad.