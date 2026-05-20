Padres de familia del Centro Escolar Barrio El Progreso, Soyapango exigen reinstalo de directora

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Padres de familia de estudiantes del Centro Escolar Barrio el Progreso, ubicado en Soyapango, San Salvador Este, se concentraron la mañana de este miércoles en las afueras de la institución para pedir el reinstalo de la directora Marta Yanira Rosa de Marcos, ya que fue «despedida injustificadamente» luego de una denuncia “sin fundamentos”.

Erick Martínez, ex alumno del centro educativo y ahora padre de familia, señaló que el llamado que hacen es para que la ministra de Educación, la Departamental de San Salvador o incluso el mismo presidente de la República, pueda reinstalar a Rosa de Marcos ya que ella lleva más de 42 años al servicio de la institución, primero como maestra y luego como directora.

Es de contextualizar que en redes sociales, el Frente Magisterial Salvadoreño publicó un video donde se denuncia que en el Centro Escolar Barrio El Progreso de Soyapango, “sufren represión y amenazas por parte de la dirección escolar y la Policía Nacional Civil”.

En su publicación, señaló que “los padres denuncian sufrir amedrentamiento, represión para no ejercer su libertad de expresión e intimidación”. También, surgió una denuncia en que una las madres de familia se quejaron por unos zapatos presuntamente desgastados brindados por el Gobierno. La directora les pidió anotar el nombre de sus hijos para brindarlos al MINED y realizar el procedimiento para un cambio.

“Ha sido una publicación irresponsable que se hizo en las redes diciendo que como padres de familia nos tienen amenazados con la policía, que sufrimos maltrato, que, al pedir una opinión o solución, ella (la directora) nos va a aplicar el régimen, cosa que no es así. Todos los que estamos aquí sabemos la calidad de persona que ella es”, agregó Martínez.

El padre de familia enfatizó que “no es justo” que por una persona se haya despedido a la directora, sin tomar en cuenta la opinión de los padres de familia.

La publicación se hizo martes y el jueves al mediodía, “en su hora de almuerzo” llamaron a la directora para informarle que prescinden de sus servicios en el centro educativo. Los padres de familia piden una mesa de diálogo para que se discuta la restitución de la Marta Yanira Rosa de Marcos.

Vanessa Linares, una de las madres de familia que participó en la concentración, señaló que la directora “ha sido una gran persona, responsable, respetuosa y paciente tanto como con alumnos como con los padres”.

“Ella siempre nos resolvió; ha sido maestra y directora y siempre ha sido una persona responsable y educada. Nunca nos ha faltado el respeto, nunca nos ha amenazado, nunca nos ha intimidado o nunca nos ha dicho que se tienen que quedar callados por X o B motivos”, agregó Linares.

Los padres de familia han recogido voluntariamente alrededor de 270 firmas que se prevén sean presentadas en la dirección departamental de educación. Esto como muestra de respaldo hacia la directora.

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