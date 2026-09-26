Otras diez fotografías de la realidad salvadoreña

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César Villalona

1. Según las encuestas de hogares de propósitos múltiples, entre 2019 y 2025 la población en pobreza extrema (pasando hambre) aumentó en casi 136,000 personas, de 368,345 a 504,320.

2. Las encuestas de hogares muestran que entre 2019 y 2025 la población ocupada en el sector enseñanza disminuyó en 17,476 personas (-19%).

3. Las encuestas también revelan que entre 2024 y 2025 se redujo en 9,924 la cantidad de profesionales, científicos, intelectuales y técnicos ocupados.

4. Los presupuestos del Estado revelan que entre 2019 y 2026 la empresa pública de agua (ANDA) eliminó el 14% de sus plazas, a pesar de la crisis en el suministro de agua. El 95% de las plazas suprimidas eran ocupadas por profesionales de nivel ejecutivo, técnico, administrativo y de obra.

5. Los presupuestos del Ministerio de Agricultura (MAG) muestran que entre 2019 y 2026 esa institución despidió a la mitad de su personal, a pesar de la crisis del sector agropecuario.

6. Las encuestas de hogares muestran que entre 2019 y 2025 se perdieron 70,916 empleos en el sector agropecuario (-15%), pues la población ocupada disminuyó de 473,847 a 402,931 personas.

7. Los anuarios estadísticos del MAG y el V Censo Agropecuario revelan que entre 2019 y 2025 la cantidad de vacas se redujo en 109,361 (-18%).

8. Los anuarios estadísticos y el Censo Agropecuario indican que en los años cosecha 2019/2020 y 2024/2025, la producción de arroz cayó -87%, la de frijol -55% y la de maíz -37%. La sequía de este año golpeó más la producción.

9. Informes del Ministerio de Hacienda indican que el Gobierno redujo la inversión en capital humano (formación), de $158 millones en 2025 a $107 millones en 2026, de los cuales hasta julio solo había ejecutado el 27%.

10. Según las cuentas nacionales del Banco Central de Reserva, entre 2019 y 2025 la producción industrial cayó -6%. Muchas empresas maquiladoras cerraron y dejaron sin empleo a unas veinte mil personas.

El próximo viernes mostraremos otras fotografías.

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