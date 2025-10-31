Organizaciones informan que Gobierno ha despedido a 40 mil trabajadores desde 2019

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral conmemoraron este 31 de octubre, el Día de la Persona Sindicalista frente donde demandaron al Gobierno el respeto a los derechos humanos y laborales. Además, informaron que desde 2019 se han despedido a 40 mil empleados y se han desarticulado más de 60 sindicatos.

Este 31 de octubre se conmemora el 36° aniversario de la masacre de FENASTRAS, en la que murieron sus dirigentes, entre ellos la secretaria general, Febe Elizabeth Velásquez. En ese marco, demandaron al actual Gobierno para respetar las luchas que por años se conquistaron.

Wilfredo Berríos, del Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), destacó que el gobierno de Bukele inició con una política antilaboral que ha consistido en una ola de despidos; 10,000 en los primeros meses de su primer mandato, 22,250 se contabilizaban a finales del 2024, y el dato más reciente que se suma a la fecha es de 17,800 empleados públicos y municipal despedidos, es decir un total de más de 40,000 cesados desde el 2019 a septiembre de este año. Mientras que en el sector privado se contabilizan 16,000 despidos.

Además, comentó Berrios, producto de esta represión se han desarticulado 62 Sindicatos de entidades públicas del gobierno y se han despedido a un número aproximado de 530 miembros de las juntas directivas de esos sindicatos.

A inicios de 2025 trabajadores del sector de salud y educación fueron despedidos por haber participado en protestas pacíficas por denunciar el incumplimiento de contratos colectivos y las intenciones de eliminar el escalafón.

El Bloque y la Mesa Permanente demandaron el restablecimiento de las libertades democráticas y el orden constitucional, la no criminalización, el respeto a la libertad sindical, a la contratación colectiva, y estabilidad laboral.

A esta concentración frente al parque Cuscatlán, se unió el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), quienes pidieron libertad a todas las personas inocentes capturadas injustamente en el marco del régimen de excepción.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...